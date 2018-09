Schweiz

Gesellschaft & Politik

SVP-Nationalrat glaubt nicht an den Klimawandel.



Fail von SVP-Nationalrat: So leugnet Claudio Zanetti den Klimawandel

Der SVP-Nationalrat Claudio Zanetti braucht dringend Nachhilfe in Naturkunde. Er glaubt, der Meeresspiegel steigt nicht, wenn das Eis an den Polkappen schmilzt.

Eine Aussage von SVP-Nationalrat Claudio Zanetti zum Klimawandel lässt aufhorchen. In der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung sagt Zanetti, man könne doch selber ausprobieren, wie das mit dem Eis sei. «Wenn man es in einem Glas schmelzen lässt, steigt das Wasser nicht, es sinkt.» Das alleine zeige doch schon, dass die Klimatheorie eine einzige Lüge sei. «Die Linken haben diese Theorie entwickelt, um das Leben der Menschen zu kontrollieren, das ist für mich eine Form des Terrors», lässt sich Zanetti von der Zeitung zitieren.

Bild: KEYSTONE

Im Artikel wird beschrieben, wie prominente Köpfe der SVP-Bundeshausfraktion mit Verschwörungstheorien gegen den wissenschaftlich unbestrittenen Klimawandel argumentieren. Nebst Zanetti wird auch SVP-Nationalrat Erich Hess zitiert, der sagt, dass ihn die Forschung nicht beeindrucke. «Es gab schon immer kältere und wärmere Zeiten.»

Zwar stimmt es tatsächlich, dass der Wasserstand im Glas nicht steigt, wenn das Eis darin schmilzt. Das liegt daran, dass Eis eine geringere Dichte als Wasser hat, was bedeutet, dass das gefrorene Wasser mehr Platz einnimmt als die gleiche Menge an flüssigem Wasser. Schmilzt das Eis, so bleibt der Wasserstand im Glas darum gleich.

bild: shutterstock

Anders als dies Zanetti schlussfolgert, ist das Experiment im Glas aber kein Beweis dafür, dass der Wasserspiegel auf der Erde nicht ansteigt durch das Schmelzen der Polkappen. Denn das Eiswürfelexperiment gilt nur für schwimmendes Eis. Dazu gehört das arktische Meereis am Nordpol. Dieser ist von einer dicken Eisschicht bedeckt, die auf dem Meer schwimmt. Obwohl die Eisfläche im Winter dicker ist als im Sommer, steigt und sinkt der Meeresspiegel nicht.



Hingegen in der Antarktis, in Grönland oder auf Gebirgsgletschern liegt das Eis zum grössten Teil auf dem Festland. Wenn dieses schmilzt, fliesst das Wasser ins Meer und der Wasserspiegel steigt.

(sar)

Aletschgletscher schmilzt nach Hitzesommer – Experten warnen Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare