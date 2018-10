Schweiz

So oft wurde die Schweiz vom EGMR verurteilt



So oft wurde die Schweiz in den letzten 43 Jahren von «fremden Richtern» gerügt

Die Selbstbestimmungs-Initiative will keine «fremden Richter», die über Schweizer Recht entscheiden. Doch wie viel mal rügte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in den letzten 43 Jahren die Schweiz? Und welches Menschenrecht war am häufigsten betroffen? Die folgende Grafik zeigt es dir.

