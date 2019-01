Immer weniger Junge wollen zur Luftwaffe – Experten warnen vor Engpass

Fünf Kampfjet-Produzenten unterbreiten der Schweizer Luftwaffe eine Offerte – Bevölkerung darf Flieger besichtigen

Die Beschaffung eines neuen Kampfjets geht in die nächste Phase. Die fünf angefragten Hersteller haben am Freitag ihre Offerten der Rüstungsbehörde Armasuisse übergeben. Es handelt sich um die Flugzeugtypen Eurofighter (Airbus, Deutschland), F/A-18 Super Hornet (Boeing, USA), Rafale (Dassault, Frankreich), F-35A (Lockheed-Martin, USA) und Gripen E (Saab, Schweden).



Mit der Übergabe startet laut Mitteilung des Verteidigungsdepartements die Phase der Analyse und Erprobung. Die Flieger werden zwischen April und Juli 2019 in Payerne einer Flug- und Bodenerprobung unterzogen. «Interessierte können die Flugzeuge in Payerne besichtigen», schreibt das VBS.



Es seien für jeden Flugzeugtyp Besuchstage vorgesehen, für die man sich anmelden könne. Um 2020 wird Armasuisse eine zweite Offertenanfrage verschicken und im Anschluss einen Evaluationsbericht erstellen. Am Ende des Prozesses folgt die Auswahl eines Fliegertyps durch den Bundesrat.