Vom EDA nimmt kein Einziger den Zug nach Brüssel: So reisen die Schweizer Beamten

Zur Auswertung der Daten

● Die Daten basieren auf einer Auswertung (Excel-Datei hier abrufbar), die das Ressourcen- und Umweltmanagementsystem der Bundesverwaltung (RUMBA) jährlich von der Bundesreisezentrale und der SBB zur Verfügung gestellt bekommt.



● Die Berechnung erfolgte mit Daten an folgende von watson selektionierte Destinationen: Brüssel, Frankfurt, Köln, London, Lyon, Strassburg, Mailand, Paris, Rom und Wien. Die Berechnung gilt somit auch nur für diese Städte und ist nicht repräsentativ für alle Reiseziele. Eine Analyse aller Reiseziele und Departemente würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.



● Die RUMBA-Daten decken nur die Verwaltungseinheiten ab, die Teil der Systemgrenze RUMBA sind (circa 20'000 Vollzeitstellen). So sind beispielsweise die Reisen von Mitarbeitenden der Auslandstandorte des EDA nicht berücksichtigt.



● Die Flugdaten bestehen aus Einzelflügen. In der Statistik erscheinen so alle Flüge, die in irgendeiner Form über die aufgelisteten Destinationen führten – egal ob Enddestination oder Zwischenstopp.



● Nicht in der Auflistung erfasst sind Dienstreisen mit dem Bundesratsjet, gecharterten Businessjets oder mit Helikoptern.



● Die Daten weichen leicht von den in den RUMBA-Umweltberichten kommunizierten Daten ab. Dies ist laut dem Bundesamt darauf zurückzuführen, dass Flug- und Bahnreisen, die nicht über die Bundesreisezentrale gebucht wurden, nicht in dieser Auswertung erscheinen.