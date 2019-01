Gibt SVP-Nationalrat Amstutz den Rücktritt vom Rücktritt – oder geht er doch in Pension?

Über 100'000 Retweets? Kein Wunder. Diese 21-Jährige turnt und tanzt wie eine Göttin

Kein Wunder, flippten die Zuschauer und Turnkollegen in der Anaheim Arena vergangenen Samstag so richtig aus. Was Turnerin Katelyn Ohashi während rund eineinhalb Minuten präsentiert, ist nicht von dieser Welt. Die 21-Jährige wirbelt wie ein Propeller durch die Luft, steht jeden Sprung und beweist ein perfektes Takt- und Körpergefühl.

«The Washington Post» schwärmt von der Freude, die Ohashi während ihres Auftritts ausstrahle. Diese stehe im krassen Gegensatz zur Offenbarung im vergangenen …