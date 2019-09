«Ein Trauerspiel» – 36'000 Unterschriften sollen Verschiebung der Kovi-Debatte verhindern

Konzernverantwortungs-Initiative

Die Konzernverantwortungs-Initiative will Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen durch Schweizer Unternehmen einen Riegel schieben. Die Initianten wollen, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz in Zukunft für fehlerhaftes Verhalten im Ausland haften.