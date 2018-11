Schweiz

Was würdest du tun, wenn du die neue SRF-Chefin wärst? 7 Jugendliche erzählen

Im Frühjahr 2019 übernimmt Nathalie Wappler die Direktion von SRF.

Doch bevor sie frischen Wind in den Leutschenbach bringt, wollten wir von sieben Jugendlichen wissen, welche SRF-Kanäle sie konsumieren und was sie als Chef anders machen würden.

Dennis, 17

Dennis, welche SRF-Sendungen kennst und konsumierst du?

Ich bin nicht sehr vertraut mit den Fernseh- und Radiosendungen. Jeden Mittwoch, wenn ein Spiel der Champions League gezeigt wird, bin ich aber ein treuer Zuschauer.

Was könnte man ändern, damit mehr Junge SRF schauen?

Viel mehr Fussballspiele bringen! Man sollte die Spiele der Champions League nicht nur am Mittwoch, sondern auch am Dienstag zeigen. Zudem könnte man auch die Schweizer Clubs etwas fördern und mehr Super-League-Spiele übertragen.

Was würdest du tun, wenn du der neue SRF-Chef wärst?

Es laufen oft sehr alte Filme, die man schon x-mal gesehen hat. Ich würde deshalb versuchen, neuere Filme zu zeigen. Bestenfalls solche, die direkt aus dem Kino kommen.

Jasmin, 17

Jasmin, welche SRF-Sendungen kennst und konsumierst du?

Zambo kenne ich wegen meinen zwei kleineren Brüdern. Ich selbst schaue gerne Sendungen wie zum Beispiel «Die grössten Schweizer Talente» oder «Tatort».

Was könnte man ändern, damit mehr Junge SRF schauen?

Ich denke, Casting-Shows wie beispielsweise «The Voice» guckt man gerne und laufen auch sehr gut. Solche oder ähnliche Sendungen könnte man mehr zeigen.

Was würdest du tun, wenn du die neue SRF-Chefin wärst?

Ich würde selbst produzierte Sendungen mehr auf den sozialen Netzwerken vermarkten, sodass sie bekannter werden. Zudem würde ich versuchen, dass man Filme und Serien online streamen kann.

Yuppi, 16 und Pierrick, 20

Yuppi und Pierrick, welche SRF-Sendungen kennt und konsumierst ihr?

Beide: Gar keine.​

Was könnte man ändern, damit mehr Junge SRF schauen?

Yuppi: Das SRF sollte mehr Inhalte für die Jugendlichen bringen. Dokumentationen über Drogen und Gewalt sind immer sehr beliebt.



Pierrick: Vielleicht könnte man die Nutzer mehr in die Berichterstattung einbeziehen, sodass danach eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda entsteht.



Was würdet ihr tun, wenn ihr die neuen SRF-Chefs wärt?

Yuppi: Ich würde einen Film über die Lebensgeschichten von den unterschiedlichsten Leuten aus der Schweiz drehen.



Pierrick: Mehr recherchieren, was die Jugendlichen wirklich interessiert.

India, 16

India, welche SRF-Sendungen kennst und konsumierst du?

Ich mag den «True Talk» auf Facebook und schaue mir im Fernseher gerne den «Kassensturz» an. Mehr kenne ich gar nicht.



Was könnte man ändern, damit mehr Junge SRF schauen?

Mehr Werbung für SRF schalten! Denn man weiss gar nicht, was das SRF alles anbietet. Ohne meine Mutter wüsste ich nämlich auch nicht, dass es den «Kassensturz» gibt.



Was würdest du tun, wenn du die neue SRF-Chefin wärst?

Ich wäre präsenter in den sozialen Medien.



Andri, 19 und Michael, 19

Andri und Micheal, welche SRF-Sendungen kennt und konsumiert ihr?

Andri: Regelmässig schaue ich die «Tageschau» und Fussball- oder Tennisspiele.

Michael: Ich auch. Und «1 gegen 100» finde ich cool.

Was könnte man ändern, damit mehr Junge SRF schauen?

Andri: Man sollte unbedingt mehr Sportübertragungen zeigen. Sport läuft immer gut, denke ich.



Michael: «Benissimo» zurückbringen!

Was würdet ihr tun, wenn ihr die neuen SRF-Chefs wärt?

Andri: Ich würde mir die TV-Rechte für die Champions League zurückholen. Koste es, was es wolle (lacht).



Michael: Damit bin ich auch einverstanden. Zudem würde ich viel neutraler und differenzierter berichten. Besonders wenn es um politische Themen geht.

