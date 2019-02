Schweiz

Gesellschaft & Politik

Energiegesetz, Wasser, Spitalfusion: Die kantonalen Vorlagen im Überblick.



Spitalfusion in Basel gescheitert – die kantonalen Vorlagen im Überblick

In acht Kantonen wird über insgesamt 19 Vorlagen abgestimmt. Die aktuellsten Entwicklungen inklusive aller Resultate gibt es hier im Überblick.

Bern: Energiestrategie und Polizeigesetz

Die Berner Stimmberechtigten entscheiden übers neue Polizeigesetz. Im Kantonsparlament fand dieses eine satte Mehrheit. Linke und Fahrende haben aber mit Erfolg das Referendum ergriffen. Sie befürchten vor allem Nachteile für ausländische Fahrende und für die Veranstalter von Demonstrationen. Ausserdem stören sie sich am sogenannten Schnüffelparagrafen.

Im Kanton Bern kommt auch die Energiestrategie des Bundes auf den Prüfstand. Die Berner entscheiden in einer Referendumsabstimmung über das revidierte Energiegesetz, das die Ziele des Bundes auf kantonaler Ebene umsetzen soll.

Basel-Stadt und Basel-Land: Spitalfusion und Steuern

In beiden Basel wird heute über die Fusion des Universitätsspitals Basel (USB) und des Kantonsspitals Baselland (KSBL) abgestimmt. Mit einem Ja in beiden Kantonen würden Angebote über die Kantonsgrenzen gebündelt und rund 150 Betten abgebaut. An die Urne kommen zwei Staatsverträge zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft: Unbestritten ist jener für eine intensivere gemeinsame Gesundheitsplanung. Umstrittener ist die Fusion der Kantonsspitäler zur «Universitätsspital Nordwest AG». Für die Regierungen beider Kantone ist die Megafusion eine Flucht nach vorne angesichts des steigenden Kostendrucks

In Basel-Stadt wird zudem über eine Steuerreform befunden, die mit Blick auf die nationale Abstimmung Steuervorlage17 interessiert.

Zwischenergebnis BS

Zersiedelungsinitiative: Nein,54 %

Spitalfusion: Nein, 55.8%

Steuervorlage:Ja , 79% — Daniel Gerny (@DanielGerny) 10. Februar 2019

Nach Auszählung der brieflichen Stimmen in Basel-Stadt liegen die Nein-Stimmen uneinholbar vorne. Damit kommt die Spitalfusion nicht zustande. Das Endresultat wird ab 14.30 Uhr erwartet.

Zürich: Wassergesetz und Hundekurse

Im Kanton Zürich kommt mit dem Wassergesetz eine besonders umstrittene Vorlage zur Abstimmung: Es geht um die Frage, wer die Wasserversorgung betreiben darf. Die Regierung und die bürgerliche Kantonsratsmehrheit wollen dies Privaten teilweise erlauben - sehr zum Missfallen der Linken. Sie befürchten, dass Konzerne Profit aus dem Trinkwasser schlagen könnten.

Für den Regierungsrat birgt das neue Wassergesetz hingegen kaum Sprengstoff. Ins Gesetz werde nur geschrieben, was in der Realität bereits existiere. Schon heute sei die Trinkwasserversorgung teilweise in der Hand von Privaten oder Genossenschaften. Neu soll im Gesetz stehen, dass sich Private an der Wasserversorgung beteiligen können. Allerdings dürfen sie nicht mehr als die Hälfte des Kapitals und nicht mehr als ein Drittel der Stimmrechte besitzen. Die Kontrolle soll nach wie vor bei den Gemeinden bleiben. Gewinn darf mit dem Wasser zudem keiner gemacht werden.

Bei der zweiten Vorlage, dem Hundegesetz, geht es um die Frage, ob die Zürcher Hundehalter von der Leine gelassen werden oder nicht. Die Stimmberechtigten entscheiden, ob die Besitzer von «grossen und massigen» Hunden weiterhin einen Kurs besuchen müssen.Die Mehrheit des Kantonsrats entschied im vergangenen Jahr, diese Kurse komplett zu streichen, weil sie bei grossem Aufwand nur wenig brächten. Sehr zum Missfallen der Ratsminderheit, die das Behördenreferendum ergriff, weshalb die Vorlage vors Volk kommt.

Gemäss einer ersten Hochrechnung dürften beide Vorlagen scheitern. Das Nein zum Wassergesetz liegt allerdings im Unschärfebereich der Hochrechnung, es könnte also auch noch ein knappes Ja zur Vorlage resultieren.

Uri: Den Wolf zum Abschuss freigeben?

Im Kanton Uri befinden die Stimmbürger nämlich über die Volksinitiative «Zur Regulierung von Grossraubtieren» des Bauernverbands. Initiative will die Urner Verfassung so ergänzen, dass der Kanton Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschränkung und Regulierung des Bestands vorsieht. Diese Abstimmung hat indes aber vor allem symbolischen Charakter.

IT-Bildungsoffensive in St. Gallen

Abstimmung zur #IT-Bildungsoffensive und zur #Zersiedelungsinitiative: Erste Zwischenresultate gibt es um 12 Uhr, das provisorische Endergebnis um 13 Uhr. Hier auf Twitter und auf https://t.co/cV60OAfya8 informieren wir über die aktuellsten Entwicklungen. #abst19 #chvote #itbo — Kanton St.Gallen (@kantonsg) 10. Februar 2019

Im Kanton St. Gallen soll mit einem Sonderkredit von 75 Millionen Franken eine IT-Bildungsoffensive vorangetreiben werden. Langfristig wiull der Kanton damit den Fachkräftemangel bekämpfen sowie bestehende Ressourcen im digitalen Bereich besser nutzen. Regierung und Parlament befürworten den Kredit deutlich, im Kantonsrat wurde er ohne eine einzige Gegenstimme durchgewinkt. Mit dem Geld sollen während acht Jahren Massnahmen auf sämtlichen Bildungsstufen realisiert werden.

In Genf geht es um Kirche, Staat und Kopftuch

In Genf dürfen Staatsangestellte und Politiker künftig keine Zeichen der Religionszugehörigkeit wie zum Beispiel Kopftücher mehr tragen. Die Genferinnen und Genfer haben nach Teilergebnissen ein neues Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche angenommen. Gemäss den vorläufigen Resultaten basierend auf 95 Prozent der ausgezählten Stimmzettel billigten 55,56 Prozent der Abstimmenden das sogenante Laizitätsgesetz.

Darin wird der Grundsatz der Neutralität des Staates in religiösen Fragen bekräftigt. Weiter verbietet das neue Gesetz, ausser in Ausnahmefällen, religiöse Kundgebungen im öffentlichen Raum. Auch die Stellung der Kirchen in finanziellen Fragen wird verbessert.Gegen die Gesetzesrevision hatten linke Parteien, Gewerkschaften feministische und muslimische Verbände das Referendum ergriffen.

Eine Initiative für eine kantonale Einheitskrankenkasse wurde abgelehnt.

Verfassungänderungen im Tessin

Über vier kantonale Vorlagen entscheiden die Tessiner Stimmberechtigten. Es geht bei allen um Änderungen in der Tessiner Verfassung, welche die politischen Rechte der Tessiner ausweiten oder an die eidgenössischen Bestimmungen anpassen sollen. Die Vorlage ist gemäss einem ersten Zwischenresultat angenommen worden.

Ausserhoden wählt eine neue Regierung

Als einziger Kanton wählt heute Appenzell Ausserrhoden. Der Ostschweizer Halbkanton bestimmt seine Regierung neu, inklusive dem Landamman. Da für die für die fünf Sitze jedoch nur fünf Kandidaten antreten, ist der Spannungsfaktor gering. An der parteipolitischen Zusammensetzung wird sich nichts ändern. (cbe/sda)

