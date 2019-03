Schweiz

Zürcher SVP-Spitze will mit Roger Köppel in den Ständerat – Alfred Heer hat das Nachsehen



Bild: KEYSTONE

Die krachende Wahlniederlage von vergangenem Sonntag steckt der Zürcher SVP noch in den Knochen, doch bereits müssen die nächsten Entscheide gefällt werden. Am Dienstagabend entschied sich der Vorstand der Zürcher SVP dazu, mit Nationalrat Roger Köppel in die kommenden Ständeratswahlen zu ziehen. Dies berichtet der Tages Anzeiger.

Der «Weltwoche»-Chef macht somit das Rennen gegen Parteikollege Afred Heer, der ebenfalls ins Stöckli wollte. Der abschliessende Entscheid fällt kommenden Dienstag an der SVP-Delegiertenversammlung.

Bild: KEYSTONE

Die Chancen Köppels auf eine Wahl in den Ständerat dürfen als klein eingestuft werden. Die beiden Bisherigen Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) treten erneut an und gelten als Favoriten. Gespannt darf man jedoch auf die Kandidaten von den Grünen und den Grünliberalen sein. Sie gehörten am Sonntag zu den grossen Gewinnern und könnten Noser in Bedrängnis bringen. (cma)

