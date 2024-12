Nicht alle Parteien wollen der Polizei mehr Mittel geben. Bild: keystone

Der Bundesanwalt braucht mehr Polizisten im Kampf gegen schwere Kriminalität

Die Armee soll schnell massiv mehr Geld erhalten. Im Unterschied zu anderen Institutionen beim Bund, die ebenfalls für Sicherheit sorgen, wie etwa das Bundesamt für Polizei.

Henry Habegger / ch media

Bundesanwalt Stefan Blättler, bis 2021 Kommandant der Berner Kantonspolizei, nahm letzte Woche im Interview mit CH Media einen neuen Anlauf für mehr Ressourcen: «Es braucht viel mehr Polizisten, es braucht viel mehr Ermittler.» Ganz einfach deshalb, sagte er, weil es für die Polizei viel mehr tun gebe als früher. «Kriminelle Organisationen breiten sich aus, und sie sind genauso staatsgefährdend wie Saboteure und Spione.»

Wenn sich ein Staat nicht gegen das organisierte Verbrechen wehre, so Blättler weiter, dann werde es irgendwann in den Strassen sichtbar, wie dies in Schweden, Belgien, Holland passiert sei. Sein Appell: «Ich hoffe, man merkt bei uns vorher, wie wichtig es ist, etwas dagegen zu unternehmen.»

Für den Berner Mitte-Nationalrat Lorenz Hess ist klar: «Wenn wir die Sicherheit in der Schweiz wirklich erhöhen wollen, reicht es nicht, die Armee aufzurüsten.» Bild: keystone

Kommt die Botschaft an? Wird der Bundesanwalt von der Politik endlich gehört? Nachfrage vor Ort im Bundeshaus.

Für den Berner Mitte-Nationalrat Lorenz Hess, im Militär im Rang eines Obersten, ist klar: «Wenn wir die Sicherheit in der Schweiz wirklich erhöhen wollen, reicht es nicht, die Armee aufzurüsten. Dann braucht es beim Bund auch mehr Mittel und Personal, beispielsweise für die Polizei sowie für den Nachrichtendienst. Alles andere ist Augenwischerei.»

SVP gegen mehr Geld für Polizei des Bundes

Gerade die grösste Partei im Land, die SVP, ist aber offensichtlich nicht bereit, mehr in diese Art von Sicherheit zu investieren. Sie setzt auf Aufrüstung der Armee. In der Frühlingssession lehnten die 65 anwesenden Nationalratsmitglieder der SVP geschlossen sogar ein Postulat der nationalrätlichen Finanzkommission ab, das eine Ressourcenüberprüfung bei Fedpol fordert. Die SVP vertrat in einem Antrag ihres Finanzpolitikers Lars Guggisberg damals die Haltung, Fedpol solle «sich intern so aufzustellen, dass es nicht zur Ressourcenknappheit kommt».

Die SVP vertrat in einem Antrag ihres Finanzpolitikers Lars Guggisberg damals die Haltung, Fedpol solle «sich intern so aufzustellen, dass es nicht zur Ressourcenknappheit kommt». Bild: keystone

Eine via Nationalrat Guggisberg eingereichte Anfrage von CH Media, ob diese Haltung noch gelte, blieb letzte Woche unbeantwortet.

Handlungsbedarf anerkennt dagegen Peter Schilliger, Luzerner FDP-Nationalrat und Finanzpolitiker: «Das Gesamtbild der veränderten Problemlage werden wir im 1. und 2. Quartal 2025 mit den zuständigen Departementsleitern sicherlich besprechen.» Noch offen sei, wie man die nötigen Mittel bereitstelle: «Ob daraus eine Nachmeldung für das Jahr 2025 resultiert, ob sich die Veränderung dann im Voranschlag 2026 niederschlägt oder ob diese Aufgaben über interne Budgetverschiebungen aufgefangen werden können, wird sich dann zeigen», hält er fest. Die FDP habe «den Grundsatz, dass die Bedürfnislage die Mittelverteilung» bestimme. Aber: «So wie Mehrleistungen gefordert sind, muss auch der Abbau oder der Verzicht von Aufgaben thematisiert werden.»

Gespräche im Bundeshaus zeigen: Selbst im bürgerlichen Lager ist es derzeit vielen nicht mehr wohl mit der eingeschlagenen Marschrichtung, die Armee fast um jeden Preis aufzurüsten und in anderen, ebenfalls sicherheitsrelevanten Bereichen zu knausern oder abzubauen. Aber kaum jemand wagt, das derzeit laut zu sagen.

«Bürgerliche Sicht viel zu eingeengt»

Mehr Ressourcen auch für Polizei? Klar ist die Haltung dafür bei den befragten Leute von Rot-Grün. Gerhard Andrey, Nationalrat der Grünen, sagt: «Wenn man der bürgerlichen Logik folgt, bedeutet Sicherheit einfach die Beschaffung von Kriegsmaterial. Das ist eine viel zu eingeengte Sicht. Wir leben in einer schwierigeren Welt als früher, mit vielfältigeren Herausforderungen und neuen Risiken.»

Gerhard Andrey, Nationalrat der Grünen, sagt: «Wenn man der bürgerlichen Logik folgt, bedeutet Sicherheit einfach die Beschaffung von Kriegsmaterial.» Bild: keystone

Es brauche «ein ganzheitliches Sicherheitsverständnis», sagt der Freiburger Sicherheits- und Finanzpolitiker. «Statt nur mehr Geld für die Armee sollten beispielsweise auch genügend Mittel für das Bundesamt für Cybersicherheit bereitgestellt werden. Dieses Amt hat heute fast kein Geld, obwohl die Cybervorfälle massiv zunehmen.»

Auf die Frage, woher diese kompromisslose Fokussierung auf möglichst viel Geld für die Armee komme, antwortet Andrey: «Die rechte Parlamentsmehrheit hat sich nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine in einen ideologischen Schützengraben zurückgezogen und findet jetzt nicht mehr hinaus.»

Fedpol und Co drohen sogar Kürzungen

SP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf sagt: «Nicht nur die Armee, sondern auch einige andere Organisationen wie das Fedpol, der Nachrichtendienst und das Grenzwachtkorps sind sicherheitsrelevant.» Das Problem: «Wenn die Armee noch schneller aufgerüstet werden soll, als sie eh schon wird, und man nicht auch noch an zusätzliche Einnahmemöglichkeiten denkt», muss dieses Geld anderswo eingespart werden.

Bei den Budgetberatungen im Nationalrat habe man letzte Woche gesehen, wohin das führe: «250 Millionen weniger für die internationale Zusammenarbeit und 70 Millionen Pauschalkürzungen beim Bundespersonal. Das trifft dann auch das Fedpol, den Nachrichtendienst und das Grenzwachtkorps. Alles Organisationen, die nicht gerade mit zu vielen personellen Ressourcen gesegnet sind», so Seiler Graf.

Dabei sei die Terrorgefahr laut Nachrichtendienst bei uns weiterhin erhöht, und «die organisierte Kriminalität fühlt sich bei uns pudelwohl, weil wir zu wenig Strafverfolger haben». Das gefährde die innere Sicherheit massiv und sei «ein sehr realistisches Sicherheitsrisiko», so die Zürcherin.