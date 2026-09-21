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Gesellschaft & Politik

Schweizer Wanderege werden aufwendiger und teuerer – das sind die Gründe

Darum wird die Instandhaltung von Wanderwegen immer teurer

21.09.2026, 15:3421.09.2026, 15:34

Über 65'000 Kilometer Wanderwege erschliessen die schönsten Landschaften der Schweiz. Hinter jedem dieser Wege steckt ganz schön viel Arbeit: Kontrolle, Pflege, Reparaturen nach Unwettern. Um das Wandernetz kümmern sich über 2000 Freiwillige.

Doch der Unterhalt kostet auch Geld: Rund 50 Millionen Franken werden jedes Jahr dafür aufgewendet. Laut einer Schätzung von «Le Temps» entspricht dies etwa 800 Franken pro Kilometer. Allerdings verursacht ein steiler Bergweg, der etwa von Erosion betroffen ist, deutlich mehr Aufwand als ein einfacher Weg im Flachland.

Beat Jaeger traegt einen Rechen zum Wegunterhalt des Wanderweges auf den Calanda (2805 Meter ueber Meer), aufgenommen auf der St. Galler Seite des Berges, am Freitag, 26. Juli 2024, in Vaettis. (KEYST ...
Ein Mann trägt einen Rechen für den Unterhalt des Wanderwegs auf den Calanda.Bild: KEYSTONE

Damit die Wege zugänglich bleiben, werden sie das ganze Jahr über instand gehalten und an die jeweiligen Jahreszeiten angepasst. Im Winter werden Schneeschuhwanderwege markiert. Sobald es wärmer wird, beginnt die Vorbereitung auf die Wandersaison: Entwässerungsgräben werden gereinigt, Stege wieder aufgebaut, umgestürzte Bäume und Äste werden entfernt. Darüber hinaus werden die Wege nach wetterbedingten Ereignissen wie Steinschlägen, Erdrutschen und Stürmen überwacht und repariert.

Im Wallis steigen der Aufwand und die Kosten für den Unterhalt der Wanderwege, wie Le Nouvelliste berichtet. Ein Grund dafür sind einerseits die Folgen des Klimawandels: Starkregen, Murgänge, Erosion und Felsstürze können Wanderwege beschädigen und den Unterhalt aufwendiger und teurer machen.

Bildnummer: 60299559 Datum: 03.07.2011 Copyright: imago/imagebroker Weiß-rot-weiße Markierung eines Wanderwegs und Wegweiser zum Lötschenpass, Lötschental, Kanton Wallis, Schweiz, Europa xas x0x 2011 ...
Seit der Corona-Pandemie gehen vor allem Jüngere mehr wandern. Bild: imago images

Mehr Wanderer mit unterschiedlichen Bedürfnissen

Andererseits ist Wandern immer beliebter geworden. Rund vier Millionen Schweizerinnen und Schweizer wandern regelmässig – deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. «Es gibt mehr Wanderer und vor allem sind sie anspruchsvoller», sagt Arnaud Giovanola vom Forstbetrieb Dents du Midi gegenüber der Zeitung. Giovanola ist für die Instandhaltung der Wanderwege in der Gemeinde Val d’Illiez im Kanton Wallis zuständig. Er beobachtet eine neue Gruppe von Wandernden: Menschen mit weniger Erfahrung. Entsprechend seien die Ansprüche an die Sicherheit und den Zustand der Wege gestiegen.

Neben der technischen Instandhaltung geht es darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Wandergruppen zu berücksichtigen. Thierry Monay von der wallisischen Gemeinde Champéry sagt: «Die Berge müssen ein für alle zugänglicher Raum bleiben.» (cst)

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