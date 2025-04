Die Schweizer Wohnbevölkerung erreicht Rekordhoch – trotz Geburtenrückgang

Die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz hat einen neuen Höchststand erreicht: Am 31. Dezember betrug diese 9'048'900 Personen dies sind 86'600 Menschen mehr als Ende 2023, was ein Zuwachs von 1,0 Prozent bedeutet. Dies obwohl die Geburtenhäufigkeit zum dritten Jahr in Folge zurückging.

Mehr folgt in Kürze ...