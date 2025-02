Ruag-Korruption erschüttert die Schweiz – was wusste Viola Amherd?

Was den Brief des Whistleblowers betreffe, habe das Generalsekretariat des VBS sofort eine Stellungnahme der Ruag eingefordert. Diese habe schriftlich mitgeteilt, «dass sie dem Vorwurf nachgegangen sei und dass sich dieser als nicht zutreffend erwiesen habe». Diese habe sich im Rückblick als falsch erwiesen. Schliesslich erwähnt Amherd, dass der Bundesrat beschlossen habe, die Rechtsform der Ruag zu überprüfen. Bis Ende Jahr soll die Vernehmlassungsvorlage vorliegen. (aargauerzeitung.ch)

Was die unkontrollierten Verschrottungen von Armeematerial durch die Ruag betrifft, präsentierte Siegenthaler eine Liste. Diese enthielt vorwiegend Kleinmaterial wie Gummiringe oder Bolzen. Nichts, womit man bei einem Verkauf seinen Lebensunterhalt verdienen könne, so der Divisionär. Den Gesamtwert dieses Materials konnten die Verantwortlichen jedoch nicht nennen.

Rötheli verwies auf die häufigen Wechsel an der Ruag-Spitze. Und er stellte rechtliche Schritte gegen fehlbare Mitarbeitende, personelle Veränderungen sowie eine externe Überprüfung der Compliance-Prozesse in Aussicht. Sollte es bei der Lagerverwaltung zu unbewilligten Entnahmen gekommen sein, werde die Ruag die Armee vollständig entschädigen.

Ruag-Präsident Rötheli ist entschlossen, die nötigen Reformen umzusetzen. Er will die Compliance, also die Einhaltung der Regeln und Vorgaben bei der Ruag, sowie deren Steuerung stärken und durchsetzen. Rötheli lobte die EFK-Berichte: «Die Zustände sind akkurat beschrieben, aber nicht akzeptabel» – vom Inhalt zeigte er sich «erschüttert».

Ob er sich fürchte, dass eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) eingesetzt werde, um all die Missstände rund um die Ruag aufzuklären? Nein, sagt Jürg Rötheli am Montagmittag am Sitz der Ruag in Thun:

17 Personen bei Grossbrand in Hotel in Leukerbad (VS) evakuiert

Bei einem Grossbrand in einem Hotel in Leukerbad VS haben am Montagmorgen neun Personen Rauchvergiftungen erlitten. 17 Menschen mussten aus dem brennenden Gebäude evakuiert werden. Ausgebrochen war der Brand gegen 3 Uhr früh.