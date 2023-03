Ständerat will über Kostenziele im Gesundheitswsesen reden

Vorgaben, was passieren soll, wenn Ziele nicht erreicht werden, enthält die Vorlage nicht. Der Nationalrat hatte im Sommer entsprechende Bestimmungen gestrichen.

Das Parlament will einen indirekten Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei. Nach dem Ja des Nationalrats im Juni ist am Dienstag der Ständerat auf die Vorlage eingetreten. Deren Kern ist, Kostenziele im Gesundheitswesen gesetzlich festzuschreiben .

So organisiert Marco Odermatt seine Millionen-Einnahmen

Russland verlängert Getreidedeal temporär +++ Kampf um Bachmut auch in sozialen Medien

Real will Bellingham zu Rekordtransfer machen ++ Noah Loosli wechselt nach Deutschland

«Harus»-Rufe an «Friedens»-Demo: Warum das problematisch ist

«Williger Helfer des Kreml»: Die Welt übt harte Kritik an der Schweiz

Russischer Ex-Top-Politiker mit Ansage an Putin: «Ihr habt alles verkackt»

22 ukrainische Kunstwerke am Grossen Sankt Bernhard beschlagnahmt

Italienische Grenzwächter haben beim Grenzübergang am Grossen Sankt Bernhard 22 ukrainische Kunstwerke beschlagnahmt. Mitgeführt hatte die Kunstwerke eine 33-jährige in der Schweiz wohnhafte Frau mit ukrainischem Pass. Gegen sie wird in Italien wegen illegaler Einfuhr von Kulturgütern ermittelt.