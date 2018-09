Krankenkassen haben uns 800 Millionen zu viel verrechnet – erhalten wir das Geld zurück?

Liebe Expats, so findet ihr Schweizer Freunde

In einer neuen Expat-Rangliste findet sich die Schweiz auf dem drittletzten Platz von 68 Ländern in der Kategorie «Finding Friends». Unsere Expat-Expertin-Emily schreibt einen offenen Brief an diese hart arbeitenden Leute, die Probleme haben, Schweizer Freunde zu finden.

Dear fellow Expats,

I hear you have trouble making Swiss friends. Look kids, if I can make friends here, you can too.

I am an introvert. My worst nightmare is a ringing telephone. I would rather circle a block five times than ask a stranger for directions. I have on several occasions (usually while shopping, under my breath) uttered the words “I hate people”.

And yet, I have made many, many friends in Switzerland. Good friends, work friends, casual friends, drinking friends. I’ve met Swiss …