Schweiz

Gleichstellung

FDP-Nationalrätin Doris Fiala stösst nach Aussage im SRF auf Kritik



Bild: KEYSTONE

Mit dieser Aussage über Mütter und Politik hat sich FDP-Fiala in die Nesseln gesetzt

Milan Marquard Milan Marquard Folge mir Entfolgen

Der Hintergrund

Noch nie kandidierten so viele Frauen für das Eidgenössische Parlament wie in diesem Jahr. In der SRF-Sendung Rundschau vom Mittwoch wurde der Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf, politischer Karriere und Kindern nachgegangen. Die Sendungsmacher kommen zum Schluss, dass der Spagat zwischen allen drei Aufgaben quasi «ein Ding der Unmöglichkeit» ist.

Eine eigens für die Sendung durchgeführte Umfrage unter Parlamentarierinnen legt offen, dass eine Mehrheit der Frauen im Parlament entweder neben der politischen Tätigkeit keiner anderen beruflichen Tätigkeit nachgeht oder keine Kinder betreut.

Bild: screenshot srf rundschau

Bild: screenshot srf rundschau

Während die in der Sendung portraitierten linken Politikerinnen bessere Rahmenbedingungen fordern, sind die bürgerlichen Politikerinnen der Ansicht, dass Frauen sich für zwei Aufgaben des Dreiklangs Politik – Beruf – Familie entscheiden müssen.

Die Aussage

«Wenn wir ehrlich sind, ist dieser Dreiklang – Beruf haben, im Parlament sein und Kinder zu haben – fast nicht unter einen Hut zu bringen.»

Mit dieser Aussage in der Rundschau verärgert Nationalrätin Doris Fiala (FDP) das linke Lager. Die Präsidentin der FDP Frauen ist der Ansicht, dass junge Frauen sich entscheiden sollten: Politik und Beruf oder Beruf und Kinder, alle drei Optionen zusammen führe dazu, dass junge Frauen «verheizt» werden.

Bild: KEYSTONE

Ähnlich sieht es Babette Sigg, Präsidentin der CVP Frauen. Wenn sich jemand bei ihr darüber beklage, dass es nicht mehr junge Frauen in der Politik habe, sei ihre Antwort jeweils:

«Lasst die jungen Frauen erst ihr Familienleben leben, lasst sie sich mit ihren Kindern beschäftigen, ihre Karriere starten, wartet, bis die Kinder aus dem Haus sind. Dann sind die Frauen im besten Alter.»

Die Reaktionen

Min Li Marti, SP-Nationalrätin und selbst seit kurzem berufstätige Mutter, sieht mit solchen Aussagen den Fortschritt in der Gleichberechtigung in Gefahr. Auf Twitter schreibt sie, dass Fialas Aussage aus den 50er-Jahren stammen könnte.

Die 1950er haben angerufen und wollen ihre PolitikerInnen zurück: Frauen sollen mit der Politik warten, bis die Kinder gross sind, meinen die Frauenpräsidentinnen von CVP und FDP. Von den Männern ist natürlich keine Rede. https://t.co/fdSbeNTHZ5 — Min Li Marti (@minlimarti) August 29, 2019

Auch Natascha Wey von der SP ist von Fialas Ansicht genervt:

«Beide (Doris Fiala und Babette Sigg; Anm. d. Red.) finden, Frauen mit Kindern sollen doch bitzeli warten, bis sie in die Politik einsteigen. So bis die Kinder grösser sind. Bis dahin machen die Männer Politik.»

Die erklärte Feministin und SP-Nationalrätin Mattea Meyer argumentiert, dass der Dreiklang bei Männern in der gleichen Situation funktioniert und es daher auch bei Frauen funktionieren muss.

Fiala verteidigte ihr Statement daraufhin via Twitter erneut und erwähnte, dass der Spagat auch für Männer «fast nicht zu stemmen» sei.

Es gibt verschiedene Lebensphasen! Kinder und Beruf ist vereinbar bei guter Organisation und bestmöglichen Betreuungsmodellen, aber anspruchsvoll. Auch Linder und Politik sind vereinbar. Der Dreiklang (!) , also alles (!) gleichzeitig ist fast nicht zu stemmen! — Doris Fiala (@DorisFiala) August 29, 2019

Anstatt sich mit Lösungen für dieses Problem auseinanderzusetzen, die auch politische und gesellschaftliche Veränderungen mit sich ziehen, bleibe Fiala lieber beim Status quo. Dieser Ansicht ist Natascha Wey, wie ihrem Facebook-Post zu entnehmen ist.

Drei mögliche Lösungsansätze liefert SP-Nationalratskandidatin Wey direkt mit:

Mut zur Imperfektion bei Frauen: Auch Frauen dürfen so wie Männer Fehler machen. Dadurch könne der Druck reduziert werden und Frauen verzichteten weniger aus Angst vor Versagen. Vertretungsregelungen im Parlament: Die Parlamente haben keine Vertretungsregelungen für längere Abwesenheiten wie im Falle einer Mutterschaft. Flächendeckende und günstige Kinderbetreuung: So könnten Mütter von jungen Kindern ihren Verpflichtungen einfacher nachkommen, ohne sich selbst zu übernehmen.

Die ganze Sendung

14 Bilder vom Frauenstreik am 14. Juni 1991 Hunderttausende Frauen streikten Das könnte dich auch interessieren: Wie viel Schweizer Parteien auf Facebook ausgeben – und warum wir das wissen Link zum Artikel Der Roadie, der mich Backstage liebte (und mir biz Haare ausriss) Link zum Artikel Für Huawei kommts knüppeldick – neue Handys müssen auf Google-Apps verzichten, sagt Google Link zum Artikel Die Hockey-WM lehnt den «Eisenbahn-Deal» ab – und das ist schlicht lächerlich Link zum Artikel Netflix bringt 10 Filme in die Kinos – und die hören sich grossartig an Link zum Artikel Verrückt, aber wahr – Stuckis Sieg, der keiner war Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter