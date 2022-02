Grünen-Nationalrat Daniel Brélaz zieht sich bei Sturz Schädel-Hirn-Trauma zu

Nationalrat Daniel Brélaz (Grüne/VD) hat sich bei einem Sturz am 1. Februar ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Die Ärzte der Universitätsklinik Lausanne versetzen den Politiker für 48 Stunden in ein künstliches Koma. Wie Brélaz' Familie der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend mitteilte, erholt er sich zusehends.

Gemäss den Familienangaben kam der ehemalige Lausanner Stadtpräsident auf einer Holztreppe und nicht auf einer steinernen zu Fall, was ein Glück im Unglück sei. Die Mediziner holten Brélaz schrittweise aus dem künstlichen Koma. Bezüglich des Schädel-Hirn-Traumas sei die Entwicklung vorteilhaft, hiess es weiter.

Der 72-jährige Brélaz will nach der Frühlingsession im März als Nationalrat zurücktreten. Er sass für Grünen mit Unterbrüchen über 20 Jahre in der Grossen Kammer. Bei seiner Wahl war der gelernte Mathemariker Brélaz 1979 der erste grüne Parlamentarier Europas. (sda)