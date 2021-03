Schweiz

Grüne

Maudet gesteht Niederlage ein – die Grünen triumphieren



Bild: keystone

Die Grüne Fabienne Fischer wird im zweiten Wahlgang in den Genfer Staatsrat gewählt. Nach den vorläufigen Ergebnissen liegt sie klar vor dem zurückgetretenen Pierre Maudet, der als Unabhängiger für seine eigene Nachfolge kandidierte.

Maudet gesteht Niederlage ein

Maudet hat am Sonntag in einem Brief an die Genferinnen und Genfer, der er auf Twitter verbreitete, seine Niederlage bei der Ersatzwahl in den Staatsrat eingestanden. Er gratulierte der Kandidatin der Grünen, Fabienne Fischer, zu ihrem Wahlerfolg.



«Ich nehme das Resultat von heute und den Entscheid des Stimmvolks zur Kenntnis und gratuliere der grünen Kandidatin zu ihrer Wahl in den Staatsrat. Ich danke den Genferinnen und Genfern, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, von ganzem Herzen», schrieb Maudet.

Wahlsiegerin Fischer will Neuanfang in Genf

Die neue Genfer Staatsrätin Fabienne Fischer glaubt, dass sie die richtige Person sei, um den Institutionen wieder die nötige Legitimität zu verleihen. Sie schlug Maudet, dessen Affäre um eine bezahlte Luxusreise nach Abu Dhabi in den vergangenen knapp drei Jahren die Genfer Politik beschäftigte.

Bild: keystone

Zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger kamen zum Rathaus in der Genfer Altstadt, um Fischer zu applaudieren. «Ich bin sehr glücklich mit diesem Ergebnis», sagte die 59-jährige Juristin in einer ersten Reaktion. Sie verwies auf die «sehr spezielle» Kampagne, die den Kanton aufgewühlt habe.



Mit Fischers Wahl schwenkt die Mehrheit des Staatsrats nach links. «Es ist jetzt möglich, den Kurs zu ändern», sagte die Grünen-Politikerin weiter. Sie könne sich jedes Departement vorstellen, fügte sie hinzu.



Nach Auszählung der Briefstimmen, die rund 90 bis 95 Prozent aller Stimmen ausmachen, liegt Fischer mit rund 8000 Stimmen Vorsprung vor Maudet. Diesen Vorsprung dürfte der ehemalige FDP-Politiker nicht mehr einholen können.



Die CVP-Kandidatin Delphine Bachmann erhielt 14'717 Stimmen und lag nach dem Zwischenstand auf dem dritten Platz. Am wenigsten Unterstützung erhielt Yves Nydegger von der SVP mit 12'104 Stimmen.



Maudet hatte im ersten Wahlgang vor drei Wochen einen Überraschungserfolg erzielt. Hinter Fischer von den Grünen erreichte der frühere FDP-Politiker den zweiten Platz. Seine Verurteilung in erster Instanz wegen Vorteilsannahme im Zusammenhang mit seiner Luxus-Reise nach Abu Dhabi schreckte knapp 22 Prozent der Wählerinnen und Wähler nicht ab. (oli/sda)

