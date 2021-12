Drei Puschlaver wildern an Weihnachten einen Kronenhirsch

Die Kantonspolizei Graubünden hat im Puschlav drei Wilderer geschnappt, die innerhalb von 12 Monaten drei Hirsche gewildert haben. Den Letzten, einen einseitigen Kronenhirsch, schossen die Einheimischen am Weihnachstabend.

Ein Hirsch mit mindestens drei Enden am Ende der Stange hat eine Krone und heisst deswegen Kronenhirsch (Symbolbild) Bild: imago

Die Kantonspolizei hatte gemäss einer Mitteilung von Dienstag an Weihnachten um 22.30 Uhr die Meldung erhalten, dass in Brusio ein gewilderter Hirsch in ein Auto verladen werde. Eine Polizeipatrouille, Zollbeamte und ein Wildhüter kontrollierten daraufhin die Tatverdächtigen an ihrem Wohndomizil.

Bei den Wilderern handelt es sich um einen 61-jährigen Mann und seinen 30-jährigen Sohn sowie um einen 29-Jährigen. Sie gaben zu, den Kronenhirsch geschossen zu haben. Später gestanden sie, letzten Winter zwei weitere Hirsche geschossen zu haben. Zudem erlegten sie im Oktober einen geschützten Mäusebussard. Die Männer werden nun angezeigt. (bal/sda)