Weniger Ruhegehalt für Bündner Regierungsmitglieder

Die Volkspartei will aber nicht aufgeben. Grossrat Roman Hug kündigte am Mittwoch während der Debatte im Grossen Rat an, die Partei werde eine kantonale Volksinitiative zur Abschaffung der Ruhegehälter lancieren. (sda)

Die Regierung wollte sich bei der Ausarbeitung einer Botschaft zur Neuregelung der Ruhegehälter noch nicht festlegen und stellte einen ausgewogenen und zeitgemässen Vorschlag in Aussicht. Nun muss sie sich an den Beschluss des Parlaments halten und den Vorschlag der FDP umsetzen. Die GLP hatte verlangt, dass das Ruhegehalt nur noch während dreier Jahre ausbezahlt wird. Die SVP wollte es ganz abschaffen.

Der Beschluss des Parlaments in Chur erfolgte am Mittwoch nach einer lebhaften und über zweieinhalbstündigen Diskussion. Nach einer Abstimmungskaskade stimmte der Rat am Schluss dem Vorschlag der FDP-Fraktion zu, die eine Auszahlung der Ruhegehälter von Regierungsmitgliedern nach dem Ausscheiden aus dem Amt lediglich noch bis zur Pensionierung fordert.

Getränkehersteller und Detailhändler haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2024 den Zuckergehalt in Süssgetränken, Milchdrinks und Quark um zehn Prozent zu senken. Von einer Salzreduktion in Suppen und Salatsaucen will die Branche hingegen nichts wissen.

Zuerst ging es dem Zucker in Joghurt und Müesli an den Kragen. Nun nimmt der Bund den Quark, die Süssgetränke und die Schoggimilch ins Visier. In all diesen Produkten soll künftig weniger Zucker enthalten sein. Dazu verpflichten sich all jene Detailhändler und Getränkehersteller, welche die Erklärung von Mailand unterzeichnet haben. Während sich Coop, Migros, Emmi, Nestlé und andere Firmen bereits 2015 zur freiwilligen Zuckerreduktion in ihren Produkten bekannt hatten, folgten am Dienstag zehn weitere Unternehmen. Darunter Rivella, Coca-Cola, Ramseier und Volg.