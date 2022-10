Jungwolf in Graubünden erlegt

Die kantonale Wildhut hat im Bündner Oberland einen Jungwolf erlegt. Es handelt sich um ein Weibchen des Wannaspitz-Rudels.

Wolfsmutter mit ihren Jungtieren bei Vallorbe, 2009. Bild: KEYSTONE

Das junge Grossraubtier wurde auf dem Gebiet der Gemeinde Lumnezia in Siedlungsnähe geschossen, wie das Amt für Jagd und Fischerei am Mittwoch mitteilte.

Der Abschuss war vom Bundesamt für Umwelt bereits vor vier Wochen bewilligt worden. Der Kadaver wird am Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern pathologisch untersucht. Die genetische Untersuchung wird an der Universität Lausanne vorgenommen. (sda)