Grosses Glück: Nächtlicher Felssturz löst Lawine aus und verschüttet Skitouren-Route

Langnaus Früchte des Zornes können den SCB zum Halbfinal-Aussenseiter machen

Die Langnauer sind noch einen Sieg vom grössten Spektakel seit dem letzten Titel von 1976 entfernt: Gewinnen sie am Samstag in Lausanne, treten sie im Halbfinale gegen den SC Bern an. Als Favoriten.

Die SCL Tigers als Favoriten gegen den Titanen SC Bern? Ja, so wäre es. Der SCB hat das Viertelfinale gegen Servette überstanden. Wie allseits erwartet. Allerdings ist die Entscheidung erst im längsten Spiel unserer Geschichte nach 117 Minuten und 43 Sekunden gefallen. Der himmelhole Favorit ist ins Halbfinale getaumelt.

Langnau ist in besserer Verfassung. Dass das Viertelfinale erst am Samstag im 7. Spiel in Lausanne entschieden wird, wäre kein Nachteil. Der SCB hat gegen Servette in sechs …