Schweiz

Graubünden

Sechsjähriger im Engadin von Stein tödlich verletzt.



Bild: flickr.com/ahdigital

Sechsjähriger im Engadin bei Steinschlag getötet – 2 tote Bergsteiger am Matterhorn

Ein sechsjähriger Knabe aus Belgien ist beim Morteratschgletscher im Engadin von einem Stein getroffen worden. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verschied.

Der Sechsjährige hielt sich am Dienstag gemeinsam mit seiner Familie in Pontresina am Fusse des Morteratschgletscher bei einer Seitenmoräne auf. Wie die Bündner Polizei am Mittwoch mitteilte, löste sich von einer Geröllhalde ein Stein, der den Knaben am Kopf traf.

Die Familienangehörigen und Drittpersonen kümmerten sich sofort um den Jungen und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz Reanimation durch eine Rega-Crew verstarb der Sechsjährige noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden untersuchen die genauen Umstände dieses Unfalls.

Zwei Bergsteiger am Matterhorn tödlich verunglückt

Ein Mann und eine Frau sind am Mittwoch auf der italienischen Seite des Matterhorns zu Tode gestürzt. Eine der beiden Personen verlor gegen 12:00 Uhr das Gleichgewicht und riss die andere rund 1300 Meter in die Tiefe.

Das berichtet die italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Demnach starteten die beiden 30-jährigen Alpinisten ihren Aufstieg möglicherweise auf Schweizer der Seite.

Ein Bergführer, der die beiden kurz vor dem Unglück getroffen hatte, war Zeuge des Absturzes und schlug Alarm. Die Identität der beiden Opfer ist noch ungeklärt. Sie trugen keine Ausweispapiere mit sich.

Der Armeealpenrettungsdienst im italienischen Cervinia hat bislang noch keine Meldungen über vermisste Personen erhalten. Er steht in Kontakt mit den Schweizer Behörden. (sda)

72-jährige Wanderin stürzt im Tessin in den Tod

Eine 72-jährige Wanderin ist am Mittwochmittag bei Blenio rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Schweizerin aus dem Tessin war mit mehreren Bekannten unterwegs, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte. Weshalb sie vom Bergweg abkam und in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar. Zur Betreuung der Augenzeugen wurde ein Care Team aufgeboten. (sda)

25.6.2017

