Schweiz

Graubünden

Lawine erfasste Gruppe von Eiskletterern – ein Schwerverletzter



Lawine erfasste Gruppe von Eiskletterern in Graubünden – ein Schwerverletzter

Bild: KEYSTONE

Drei Männer befanden sich am Sonntagnachmittag in der Val Stgira am Eisklettern. Eine Lawine überraschte jedoch die Gruppe gegen 12.30 Uhr und erfasste zwei Männer.

Dabei zogen sich ein 41-Jähriger schwere und ein 48-Jähriger leichte Verletzungen zu. Laut Kantonspolizei Graubünden alarmierte der dritte Mann unverzüglich die Rettungskräfte. Mitglieder der SAC-Sektion Piz Terri bargen die Verletzten und transportierten sie zur Lukmanierstrasse. Mit Ambulanzen der Rettung Surselva wurde der Leichtverletzte ins Spital Ilanz und der Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. (jaw)

Aktuelle Polizeibilder

Abonniere unseren Newsletter