Schweiz

Graubünden

29-Jähriger verstirbt nach Treppensturz in Davoser Club



Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in einem Club in Davos Platz GR so unglücklich eine Treppe hinunter gestürzt, dass er später im Spital seinen Verletzungen erlagt. Nach ersten Erkenntnissen waren in den Unfall keine weitere Personen involviert.

Anwesende hätten den am Kopf schwer verletzten vor Ort betreut und die Rettungskräfte alarmiert, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit. Er wurde mit einer Ambulanz zum Spital Davos gebracht und von dort per Helikopter ins Kantonsspital Chur geflogen. Dort verstarb der 29-Jährige im Verlaufe des Tages. Die Umstände des Unfalls sind Gegenstand von Ermittlungen. (leo/sda)

