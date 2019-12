Kein Online-Ticket-Verkauf in Laax: Chaos und lange Wartezeiten an Bergstationen

Schweiz

Kein Online-Ticket-Verkauf in Laax: Lange Wartezeiten an Bergstationen



Ausgerechnet während der Weihnachtsferien kämpfen die Bergbahnen Flims-Laax-Falera seit einigen Tagen mit IT-Problemen: Der Onlineverkauf der Skitickets ist nicht möglich und wer auf die Piste will, muss sein Ticket an der Bergstation direkt kaufen. Das führte in den Tagen nach Weihnachten zu längeren Wartezeiten, wie der «Tagesanzeiger» schreibt.

Auch Tickets die bereits im Vorfeld online gekauft wurden, funktionierten nicht immer. Bei vielen sorgten die Wartezeiten für Unmut, zumal die Tickets an der Bergstation auch noch teurer sind als im Onlineverkauf.

Auf der Webseite des Skigebietes schrieben die Verantwortlichen: «Leider müssen wir den Ticket-Shop wegen Serverproblemen temporär offline nehmen. Bitte kaufe dein Ticket an den Bergbahnkassen der Talstationen.» Gemäss den Betreibern sollten die Probleme bis 30.12. andauern.

Online-shop bis auf "weiteres ausser Betrieb". Das ist bei weitem nicht der einzige Bug. Relaunch der #Inside #laax App erweist sich als Oberflop. @LaaxSwitzerland https://t.co/aXAgA7YmTl pic.twitter.com/hjQNfVUZ7b — Beat Schmid (@beatschmid) December 29, 2019

Gegenüber dem «Tagesanzeiger» äusserte sich eine Sprecherin zu den Gründen für die Störung: «Der Ausfall ist auf eine Störung bei unserem externen Ticket-System-Anbieter zurückzuführen. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems, und wir rechnen damit, dass die Systeme innerhalb der nächsten Tage wieder wie gewohnt laufen»

Um den Ansturm auf die Pisten besser aufteilen zu können, wurden einige Skilifte früher geöffnet: «Wir erhoffen uns so, den Gästestrom den Umständen entsprechend bestmöglich zu verteilen.»

Dass der Ansturm trotz Probleme so hoch war, ist keine Überraschung – die Tage nach Weihnachten waren überwiegend sonnig:

