Gewitter sorgte für Stromunterbruch in der Surselva GR

Am Dienstagnachmittag ist in Teilen der Surselva in Graubünden der Strom ausgefallen. Wegen eines heftigen Gewitters sei ein Baum auf die Stromleitung gefallen, teilte der Stromversorger Repower am Abend mit.

Betroffen waren die Regionen Sagogn, Valendas und Carrera, wie es in der Mitteilung von Repower hiess. 1160 Kundinnen und Kunden waren ab 14.16 Uhr für 37 Minuten von der Stromversorgung abgeschnitten. (sda)