Züge zwischen Landquart und Klosters GR fallen aus

Ersatzbusse seien bereits im Einsatz, bestätigte Yvonne Dünser, Sprecherin der Rhätischen Bahn (RhB) am Donnerstagabend eine Meldung des Bahninformationsdienstes Railinfo. Es komme dennoch zu Wartezeiten, erklärte sie auf Anfrage. Reisenden Richtung Engadin empfiehlt die RhB die Albula-Linie über Chur.

Auf der Bahnstrecke zwischen Landquart und Klosters GR hat sich am Donnerstagabend eine Fahrleitungsstörung ereignet. Sämtliche Züge fallen auf unbestimmte Zeit auf einem Teil der Strecke aus.

Zwei Frauen behaupten, sie seien aus einer Bar in Baden geworfen worden, weil sie lesbisch seien. Der Wirt stellt die Situation ganz anders dar. Negative Konsequenzen hat der Vorfall für ihn aber schon jetzt.

Ein lesbisches Pärchen erhebt auf Instagram schwere Vorwürfe gegenüber einer Bar in Baden. Am Sonntagnachmittag hätten sie im Lokal «Rail One» je ein Bier bestellt und gemütlich zusammensitzen wollen, erzählen die beiden jungen Frauen in einem Video.