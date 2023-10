Berninastrasse bleibt bis Freitagabend gesperrt

Die Strasse über den Berninapass bleibt voraussichtlich bis Freitagabend aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dies ist länger als erwartet, zuvor war eine Öffnung für Mittwoch geplant gewesen. Seit vergangenen Donnerstag ist die Strasse wegen Steinschlags gesperrt.

Grund für die Verzögerung sind laut dem Bündner Tiefbauamt die vorausgesagten Starkniederschläge, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Zur Sicherheit der im Einsatz stehenden Mitarbeitenden müssten die Sicherungs- und Räumungsarbeiten bei starken Niederschlägen immer wieder unterbrochen werden. Dies führe zu Verzögerungen.

Die Behörden planen laut Communiqué, frühestens am Freitagabend in einzelnen Zeitfenstern und unter Aufsicht die Strasse für den Verkehr freizugeben. Am Freitagnachmittag erfolge die nächste Lagebeurteilung.

Vergangenen Donnerstag kam es oberhalb einer Baustelle an der Berninastrasse zu einem Steinschlag. Rund 1000 Kubikmeter Gestein lösten sich, wovon fünf Kubikmeter die Strasse verschütteten. (sda)