Zeit zum Heuen – evakuierte Bevölkerung von Brienz kann kurz ins Dorf zurück

Die Bevölkerung des Bündner Bergdorfes Brienz/Brinzauls kann am Mittwoch erstmals seit der Evakuierung kurz das Dorf betreten. Brienzer Landwirtinnen und Landwirte konnten bereit am Dienstag zum Heuen bestimmte Wiesen aufsuchen.

Ein Bauer mäht seine Wiese in der «roten Zone», aufgenommen am Dienstag, 6. Juni 2023, in Brienz. Bild: keystone