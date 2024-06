Fordert schnelles Handeln wegen der A13: SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner. Bild: keystone

Zerstörte A13: «Die Armee könnte innert 72 Stunden eine Notfahrbahn erstellen»

Monate könnte es dauern, bis die A13 im Misox wieder befahrbar ist. Das dauert Stefan Giezendanner zu lange. Der Generalstabs-Offizier und Transportunternehmer schlägt einen Militäreinsatz mit Panzerbrücken und Notfahrbahn vor.

Fabian Hägler / ch media

Durch einen Erdrutsch im Misox wurde die A13 stark beschädigt, zwischen Lostallo und Soazza ist die Autobahn auf einer Länge von rund 200 Metern praktisch vollständig weggerissen worden. Gemäss der Kantonspolizei Graubünden könnte eine Wiederinstandsetzung mehrere Monate dauern. Das Bundesamt für Strassen (Astra) ist optimistischer, gemäss einem Sprecher könnten die ersten Arbeiten bereits am Montag starten. Doch auch das Astra geht von Wochen aus, bis die Autobahn wieder befahrbar ist.

Die A13 ist zwischen Lostallo und Soazza auf einer Länge von rund 200 Metern zerstört. Bild: Samuel Golay / Keystone

Stefan Giezendanner, Transportunternehmer aus dem Aargau und Oberst im Generalstab der Schweizer Armee, geht das zu lang. Der Bruder von SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner kommandierte einst selber ein Geniebataillon, also eine Formation, die praktisch eine militärische Baufirma ist. «Ich schlage vor, sofort das Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbataillon aus Bremgarten im Misox einzusetzen, damit rasch eine Notfahrbahn erstellt werden kann», sagt Giezendanner.

Notfahrbahn für die regionale Versorgung

Es gehe in einem ersten Schritt nicht darum, die ganze vierspurige Autobahn zu reparieren, sondern dort, wo die bergseitige Fahrbahn war, eine Notstrasse zu bauen. «Das Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbataillon wäre nach meiner Einschätzung und Erfahrung in der Lage, diese Aufgabe innerhalb von 72 Stunden zu erfüllen», sagt Giezendanner. Er hat seine Idee auf Anfrage des Nutzfahrzeugverbandes Astag bereits etwas detaillierter ausgearbeitet und in zwei Phasen formuliert.

Aus der Nähe zeigt sich, dass die vierspurige A13 im Misox praktisch vollständig zerstört ist. Bild: Samuel Golay / Keystone

Ziel sei es, kurzfristig eine Fahrbahn zu erstellen, damit die Versorgung der Region sichergestellt werden kann. Dafür sollte laut Giezendanner zuerst talwärts eine Stabilisierung mit Pfählen erfolgen, danach wäre eine Aufschüttung mit Kies und Plafonierung mit Split vorgesehen. «Für die eigentliche Fahrbahn würden Panzerbrücken oder andere militärische Brückensysteme eingesetzt», erläutert der Generalstabs-Offizier. Diese hätten eine Tragkraft von rund 70 Tonnen, deshalb könnten auch Lastwagen die Notstrasse problemlos befahren.

Bereits 2015 kam die Notbrücke zum Einsatz

Das Militär hat Erfahrung mit solchen Einsätzen, so wurde im Jahr 2015 in Scuol im Engadin nach einem Murgang eine Notbrücke erstellt. Die lastwagen- und bustaugliche Konstruktion ersetzte damals eine Strassenbrücke, die nach einem Unwetter weggerissen worden war. Zum Einsatz kam das sogenannte «Unterstützungsbrückensystem 46 Meter», das mit dem Rüstungsprogramm 2011 beschafft worden war.

Nach einem Murgang in Scuol baute das Militär im Jahr 2015 eine Notbrücke – solche Elemente könnten auch nach den Unwetterschäden an der A13 im Misox zum Einsatz kommen. Bild: Philipp Schmidli / VBS

Die Brücke hat einen angebauten Fussgängersteg und eine hohe Tragkraft von 70 Tonnen. Beim Einsatz in Scuol vor neun Jahren wurde dieses Brückensystem von der Armee zum ersten Mal im zivilen Bereich eingesetzt. Normalerweise wird diese Notbrücke bei der Verschiebung von Panzerverbänden zum Überwinden von Bächen und kleinen Flüssen benötigt. Die militärische Notbrücke kann Abgründe bis zu 46 Metern Breite stützenfrei überwinden.

Die militärische Notbrücke kann Abgründe von 46 Metern Breite ohne Stützen überwinden und hat eine Tragkraft von 70 Tonnen. Bild: Philipp Schmidli / VBS

Stefan Giezendanner sagt mit Blick auf die Situation bei der A13 im Misox, auf der militärischen Brücke könne der Verkehr nur einspurig und langsam rollen, vielleicht mit rund 30 km/h. «Aber das ist auf jeden Fall besser als ein wochenlanger Unterbruch, und wenn die Notfahrbahn steht, können die zivilen Behörden und Baufirmen die zweite Spur der Autobahn instand stellen.»

Etwas optimistisch könnte seine Schätzung sein, die Notfahrbahn im Misox lasse sich innerhalb von 72 Stunden erstellen. Vor neun Jahren, beim Einsatz in Scuol, brauchte das Militär drei Tage, um eine 40 Meter lange Notbrücke zu bauen. Allerdings musste die Brücke, die seit 2014 bei der Armee im Einsatz ist, dort auch in einer Schlucht aufgebaut werden. (aargauerzeitung.ch)

Weitere Reaktionen

Auch Simon Stadler Mitte-Nationalrat aus Uri mahnt vor den Konsequenzen einer langen Autobahnsperrung. «Einen Kollaps am Gotthard darf es nicht geben», sagt er zum «Blick». Es benötige nun Massnahmen, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Etwa eine grossräumige Umfahrung ab der Landesgrenze.

Auch FDP-Parteipräsident Thierry Burkart, der als Zentralpräsident des Schweizer Nutzfahrzeugverbands Astag amtet, befürchtet einen «Versorgungsengpass in der Ostschweiz. Es brauche dringend ein «gutes Verkehrsmanagement vom Astra».