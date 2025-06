Beschleunigt hat sich insbesondere ein Teil des bröckelnden Berges in dessen Plateaubereich. In Bewegung sind dort 600'000 Kubikmeter Fels, das Volumen von 600 Einfamilienhäusern. Es sind aber noch zwei andere Teile des Berges instabil. Das Dorf könne deshalb bis auf Weiteres nicht mehr regelmässig betreten werden. Um 14 Uhr will der Leiter des Frühwarndienstes, Stefan Schneider, in einer Pressekonferenz weitere Informationen bekannt geben. Hier kannst du die Medienkonferenz live mitverfolgen:

Die Behörden verschärfen die Sicherheitsmassnahmen für das Bündner Dorf Brienz. Wie sie am Freitagmorgen schreiben, gilt erneut «Phase Rot». Die Gefahr eines grossen Bergsturzes sei «stark gestiegen», wie die Gemeinde schreibt. Und weiter: Mit «einem Ereignis muss in den nächsten Wochen jederzeit gerechnet werden». Grund dafür sind unter anderem die starken Niederschläge der vergangenen Wochen.

So hübsch war Blatten vor dem Bergsturz – und so sieht es jetzt aus

Der Fluss Lonza ist vom Geröll vollständig aufgefüllt worden. Das Wasser staut sich nun in einem entstandenen See auf.

Gletscherabbruch in Blatten VS

64-Jähriger nach Badeunfall in Aare bei Olten in Spital gestorben

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall in der Aare bei Olten SO im Spital gestorben, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der 64-Jährige war am Dienstag in kritischem Zustand aus dem Fluss geborgen worden.