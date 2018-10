Digital Detox nötig? Jetzt gibts den Hütedienst für dein Instagram-Konto

Kein Künstler, sondern Arbeiter – wie Federers Schatten in Basel triumphiert hat

Es war ein Triumph seines Schattens! Roger Federer gewinnt zum neunten Mal sein Heimturnier in Basel – nicht als Künstler, sondern als Kämpfer. Der «Maestro» zeigte eine Seite von sich, die nur die wenigsten von ihm kennen.

Es war ein Bild wie immer. Roger Federer streckte seine Arme zum Jubel in die Luft. Mit einem hart erkämpften 7:6, 6:4-Erfolg gegen den rumänischen Qualifikanten Marius Copil (ATP 93) triumphierte er zum neunten Mal in seiner Heimatstadt, zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren. Danach verteilten die Finalisten die Medaillen an die Ballkinder. Kurz darauf nahm Federer den Pokal in Empfang.

Wie immer spendierte er danach den Ballkindern, zu denen er früher selbst gehört hatte, im Bauch …