Schokoladen-Desaster vor Ostern: Ferrero ruft «Kinder»-Produkte wegen Salmonellen zurück

Bestätigte Salmonellenfälle nach dem Verzehr von «Kinder»-Produkten gebe es in Deutschland, Grossbritannien, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden .

Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC nahmen Untersuchungen auf. Bislang seien 105 bestätigte Salmonellenfälle sowie 29 Verdachtsfälle registriert worden. Die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten.

In Israel ruft Ferrero als strenge Vorsichtsmassnahme ebenfalls mehrere Kinder-Produkte zurück. Allerdings gebe es bisher keine Berichte über eine Belastung mit Salmonellen, teilte das dortige Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

«Verbraucher sollten diese Produkte nicht essen und sie für eine vollständige Rückerstattung an den Ort des Kaufs zurückbringen», hiess es auf der Webseite der Behörde. Die betroffenen Erzeugnisse wurden demnach in Belgien hergestellt.

Auch in Australien wurden nun zahlreiche Kinder-Produkte zurückgerufen. Diese seien möglicherweise mit Salmonellen belastet, teilte die für Lebensmittelsicherheit zuständige Behörde (FSANZ) am Donnerstag mit.

Der italienische Süsswarenkonzern Ferrero ruft nach dieser Reihe von international gemeldeten Salmonellenfällen auch in der Schweiz zahlreiche seiner «Kinder»-Produkte vorsorglich zurück. Knapp 40 Produkte seien aufgrund einer möglichen Kontamination vom Rückruf betroffen, wie das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen (BFK) am Donnerstag mitteilte.

Sie hätten Kinderaugen während der Osterzeit zum Leuchten bringen sollen – doch jetzt bringen sie Ferrero ins Schwitzen: «Kinder»-Produkte, wie Überraschungseier oder Schokobons. Hintergrund sind die ursprünglich 63 gemeldete Salmonellen-Infektionen in Grossbritannien und 21 in Frankreich .

Sébastien Faure ist Sonderkorrespondent des Westschweizer Senders RTS in der Ukraine. Am Sonntag reiste der Journalist nach Butscha. Im Interview berichtet er, was er gesehen hat – und warum er nicht unversehrt da raus kommt.

Das Wichtigste zu Beginn: Wie geht es Ihnen?

Hmmm... Das ist eine schwierige Frage. Diese Woche war sehr anstrengend, auch wenn ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit einen Sinn hat, indem sie Fakten aufzeigt und den Opfern eine Stimme verleiht. Für mich persönlich war es eine harte Zeit.