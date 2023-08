Schweizer Pfadi-Car in Südkorea in Unfall verwickelt – mehrere Verletzte

Mehr folgt in Kürze ...

In Südkorea hätte in diesen Tagen das Welt-Pfadilager stattfinden sollen. Wegen eines Ausläufers eines Taifuns, welcher sich dem asiatischen Land näherte, musste dieses aber vorzeitig abgebrochen werden.

Der beschädigte Bus in Suncheon.

Der beschädigte Bus in Suncheon. Bild: feuerwehr suncheon

In der südkoreanischen Stadt Suncheon ist am Mittwoch um etwa 12.45 Uhr Ortszeit ein Reisebus mit Schweizer Pfadi-Mitgliedern und Helfern verunfallt. Dies berichteten örtliche Medien. Im Bus befanden sich 38 Personen, die Rede ist von mehreren Verletzten.

