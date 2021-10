Bild: KEYSTONE

Die Stadt Bern will am Donnerstagabend keine unbewilligte Kundgebung von Corona-Massnahmegegnern dulden. Anders als Kundgebungsaufrufe glauben machten, handle es sich nicht um eine Spontankundgebung, betonen die Stadtbehörden und raten eindringlich von einer Teilnahme ab.



In den einschlägigen Sozialen Medien kursieren Aufrufe für eine «Spontankundgebung» am Donnerstagabend in Bern, um gegen die vom Bundesrat verhängten Covid-Massnahmen zu protestieren.



Das Berner Stadtrecht definiert Spontankundgebungen als «unmittelbare Reaktion auf ein unvorhergesehenes Ereignis, das spätestens am zweiten Tag nach Bekanntwerden dieses Ereignisses durchgeführt wird» – zum Beispiel zum Gedenken von Opfern nach Terroranschlägen.

Wer zu einer Spontankundgebung aufruft, hat diese gleichzeitig mit dem Aufruf der zuständigen Behörde zu melden.



Am vergangenen Samstag fand in Bern eine bewilligte und friedliche Grossdemonstration gegen die Corona-Massnahmen statt. Die Veranstalter und die Stadt hatten sich vorgängig auf Spielregeln geeinigt, die an der Kundgebung eingehalten wurden. (sda)