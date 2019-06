Schweiz

Landesfahnen: So alt sind die Flaggen der Welt



bild: shutterstock

Das sind die ältesten Landesflaggen der Welt (du wirst staunen, wie jung sie sind)

Gefühlt sind Landesfahnen (mindestens) so alt wie die Länder selbst. Doch meist wurde an den Fahnen im Nachhinein noch etwas verändert. Wie alt die aktuell verwendete Fahne jedes Landes ist, erfährst du hier.

Kürzlich stolperten wir über diese Übersicht. Sie zeigt, wie alt die Landesfahnen der Welt sind:

Ziemlich eindrücklich, wie alt die Fahnen Dänemarks, der Niederlande und Grossbritanniens sind. Auf den zweiten Blick zeigte sich allerdings: Das bildet jeweils nicht die letzte Änderung der Fahne ab oder beruft sich gar auf eine Legende.

Der Dannebrog (Flagge der Dänen) gilt zwar tatsächlich als eine der ältesten Fahnen der Welt. 1219 soll die Fahne während der Schlacht von Lyndanisse (heutiges Tallinn) auf dem Kreuzzug des dänischen Königs Waldemar II. vom Himmel gefallen sein. Wirklich belegt werden kann der Zusammenhang zwischen der Fahne und Dänemark allerdings erst rund 150 Jahre später (Eintrag in der Grafik oben). Lange war die Fahne allerdings dem Militär und der Seefahrt vorbehalten. Erst seit 1854 darf die Fahne auch an Land von Privatpersonen benutzt werden. Wir haben darum diese Jahreszahl für die untenstehende Karte benutzt.

Die Flagge der Niederlande wurde zwar wirklich 1575 erstmals in ihrer heutigen Form anerkannt, 1596 wurde aus dem Rot aber Orange und erst 1937 kehrte man offiziell zur roten Version zurück (die ganz genauen Farbbeschreibungen wurden gar erst 1949 festgelegt). Und auch Grossbritanniens Fahne schieben wir fast 200 Jahre zurück. 1606 rief König James VI. die Flagge zur offiziellen Fahne aus, der heutige Union Jack (mit dem St.Patrick's Cross) wurde erst 1801 eingeführt. Trotzdem: Grossbritanniens Fahne bleibt so diejenige Landesfahne, welche am längsten in unveränderter Form in Gebrauch ist. Denn auch die Fahne der USA wurde nach 1776 noch einige Male verändert und besteht in der heutigen Form erst seit 1960 (50 Sterne):

So alt sind die Landesfahnen der Welt

Die Schweiz bestimmte ihre offizielle Fahne in der Verfassung von 1848. Die heutige Form gilt aber erst seit dem 12. Dezember 1889. Damals entschied die Bundesversammlung im Bundesbeschluss über die Form des Schweizerkreuzes: «Das Wappen der Eidgenossenschaft ist im roten Felde ein aufrechtes, frei stehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als breit sind.»

Hier noch ein Überblick, welche Nationalfahnen am längsten in Gebrauch sind (je dunkler das Blau, desto älter die Fahne):

Weltkarte der Landesfahnen

Die 10 ältesten Landesfahnen

Das sind die Landesfahnen, die am längsten in der aktuellen Version verwendet werden:

Grossbritannien: 1801 Chile: 1817 Argentinien: 1818 Frankreich: 1830 Uruguay: 1830 Belgien: 1831 Tunesien: 1831 Türkei: 1844 Luxemburg: 1845 Liberia: 1847

Weitere Länder, deren aktuellste Fahnenversion älter ist . als diejenige der Schweiz (1889, Rang 21): Bolivien (1851), Dänemark (1854), Ecuador (1860), Kolumbien (1861), San Marino (1862), Dominikanische Republik (1863), Japan (1870), Guatemala (1871), Tonga (1875), Monaco (1881).

Die 10 jüngsten Landesfahnen

Mauretanien fügte seiner Fahne 2017 rote Streifen hinzu – kürzer wird keine andere Landesfahne verwendet.

Mauretanien: 2017 Paraguay: 2013 Afghanistan: 2013 Malawi: 2012 Südsudan: 2011 Libyen: 2011 Serbien: 2010 Myanmar: 2010 Kosovo: 2008 Irak: 2008

