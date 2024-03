Der Nationalrat in der Schweiz besteht aus 200 Mitgliedern. Wie viele davon Frauen sind, erfährst du im Text. Bild: unsplash / watson

So viele Frauen sitzen in Parlamenten – der grosse Ländervergleich

In der Schweiz haben Frauen in der Politik erst seit 53 Jahren ein Mitspracherecht. In den Jahren zuvor regierten Männer über die Schweiz. Hier bekommst du einen Überblick, wie es um den Frauenanteil heutzutage steht und wie die Schweiz im weltweiten Vergleich abschneidet.



Julia Neukomm Folge mir

Heute ist internationaler Weltfrauentag! Seit 1921 streiken am 8. März weltweit Frauen für mehr Gleichberechtigung. Eine grossen Einfluss für eine fairere Welt hat bekanntlich die Politik. Wie viele Frauen heutzutage in den Parlamenten sitzen und wie es in der Schweiz aussieht, erfährst du hier.

Frauen in der Politik weltweit

Nationale Parlamente

Manche Länder überraschen mit ihrem hohen Frauenanteil in den nationalen Parlamenten. So ist, laut der Daten-Plattform IPU Parline, in Ruanda der Frauenanteil im Parlament weltweit am höchsten (Stand Februar 2024). Rund 61 Prozent Frauen sind Mitglied der grossen Abgeordnetenkammer in Ruanda, das sind 49 Frauen von 80 Mitgliedern. Hinter dem ersten Platz von Ruanda liegen Kuba und Nicaragua. Der Frauenanteil im Parlament von Kuba beträgt 56 Prozent und in Nicaragua sitzen 54 Prozent Frauen in der grossen Kammer. Mit einem Frauenanteil von 38,5 Prozent (Nationalrat) liegt die Schweiz im weltweiten Vergleich auf Platz 34.



Überraschende 50 Prozent Frauen sitzen im Parlament der Vereinigten Arabischen Emirate (Platz 6). Das Einkammernsystem dort hat jedoch mehr eine beratende Funktion als gesetzgeberische Aufgaben. Wie viel Macht und Mitspracherecht die Parlamente der einzelnen Länder tatsächlich haben, kann von Land zu Land sehr unterschiedlich ausfallen. Nicht alle Länder leben beispielsweise in einer Demokratie.

Das Schlusslicht machen die Länder Oman, Tuvalu und Yemen, die gar keine Frauen in ihren Parlamenten verzeichnen. In Ländern wie Afghanistan, Sudan und Myanmar wurden keine Daten erfasst.

Zu den Daten: IPU Parline erfasst die globalen Daten von nationalen Parlamenten. Die Daten werden in Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten weltweit erstellt, welche die Daten bereitstellen und überprüfen.

So viele Frauen sassen im Februar in nationalen Parlamenten:

Frauen in der Schweizer Politik

Bundesrat

Der Schweizer Bundesstaat wurde von 1848 bis 1984 ausschliesslich von Männern regiert. Erst mit dem einführen des Frauenstimmrechts auf Bundesebene am 7. Februar 1971 bekamen Frauen ein Mitspracherecht. Dreizehnjahre später, 1984, wurde die erste Frau, Elisabeth Kopp aus der FDP, in den Bundesrat gewählt.

Elisabeth Kopp, die erste Bundesrätin der Schweiz Bild: KEYSTONE

2010 gab es, mit der Wahl von Simonetta Sommaruga, zum ersten Mal eine Frauenmehrheit im Bundesrat. Heute sind drei von sieben Bundesräten (Viola Amherd, Karin Keller-Sutter und Elisabeth Baume-Schneider) Frauen. Gesamthaft haben zehn Frauen das Amt der Bundesrätin ausgeübt oder üben es noch aus.

Nationalrat und Ständerat

Die ersten eidgenössischen Wahlen, an denen Frauen als Stimmbürgerinnen und Kandidatinnen teilnehmen durften, fanden am 31.Oktober 1971 statt. Zu diesem Zeitpunkt schafften es elf Frauen in den Nationalrat, was einem Anteil von 5,5 Prozent entspricht. Über die Jahre ist der Frauenanteil im Nationalrat stetig gestiegen und erreichte 2019 einen neuen Höchststand mit 42 Prozent Frauen.



Im letzten Jahr fanden neue Parlamentswahlen statt. Dabei ist der Frauenanteil im Nationalrat wieder auf 38,5 Prozent gesunken. Von 200 Mitgliedern sind davon 77 Frauen. 2023 wurde im Ständerat mit einem Frauenanteil von 35 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht. Von 46 Mitgliedern sitzen heute 16 Frauen im Ständerat.

Mit 70 Prozent Frauen hat die GLP den grössten Frauenanteil im Nationalrat. Daraufhin folgt die SP mit 59 Prozent und die Grünen mit 57 Prozent. Die SVP ist die Partei mit den meisten Mitgliedern im Nationalrat. Von 62 SVP Mitgliedern sind nur 12 davon Frauen, was einem Frauenanteil von 19 Prozent entspricht.