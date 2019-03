Schweiz

International

Die tiefsten Punkte der Welt an Land



bild: shutterstock

Die tiefsten Punkte der Erde – hier liegt er in deinem Land

Der Lago Maggiore ist auf 193 Metern über Meer der tiefstgelegene Punkt der Schweiz. Das ist mehr oder weniger bekannt. Aber weisst du, in welchen Nationen der tiefste Punkt unter dem Meeresspiegel liegt? Und welche Länder einen höheren tiefsten Punkt ausweisen als die Schweiz?

Als tiefster Punkt der Erde gilt der Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean. Rund 11000 Meter beträgt die Maximaltiefe des Grabens. Doch wo liegen die tiefsten Punkte auf der Erde, die an Land zugänglich sind? Eine Übersicht:

Die tiefsten Punkte jedes Landes

45 Länder haben den tiefsten Punkt unter dem Meeresspiegel, 40 haben ihn drüber. In allen anderen Ländern liegt der «Tiefpunkt» auf Meeresspiegelhöhe. Hier findest du jeden dieser extremen Punkte aller Nationen und Gebiete (Die Top-10-Länderliste gibt's unter Punkt 3).

Hier liegen die tiefsten Punkte jedes Landes

Wo sich die Punkte genau befinden, zeigt diese Karte. Bei Ländern auf dem Meeresspiegel ist es natürlich jeweils die ganze Küste. Ansonsten bilden oft Flüsse oder Seen die untersten Orte einer Nation:

Das sind die Länder mit den tiefsten Punkten

10 Länder haben einen Punkt mehr als 100 Meter unter dem Meeresspiegel. In unsere Top-Liste gesellen sich dahinter auch noch die USA und Turkmenistan. So sieht es an den tiefsten Orten jeweils aus:

1. Totes Meer (-428m) bild: shutterstock

Das Tote Meer bildet den tiefsten an Land zugänglichen Punkt der Welt. An das Gewässer grenzen drei Länder: Jordanien, Israel und Palästina (von der Schweiz nicht anerkannt). Übrigens: Länger als zehn Minuten am Stück sollte man aufgrund des extrem hohen Salzgehalts nicht im Toten Meer baden schweben.

2. See Genezareth (-214m) bild: shutterstock

Syrien grenzt an den See Genezareth, den tiefstgelegenen Süsswassersee der Welt. Allerdings hat Israel dieses Gebiet (Golanhöhen) seit 1967 besetzt. Die meisten Staaten anerkennen diese Besatzung nicht.

3. Assalsee (-155m) bild: shutterstock

Hier ist's eindeutig: Das Assalsee liegt wenige Kilometer vom Golf von Aden (indischer Ozean) entfernt in Dschibuti. Er bildet den tiefsten Punkt Afrikas und macht das kleine Land zu einem der tiefstgelegenen der Welt.

Der Aydingkol-See befindet sich südöstlich der westchinesischen Stadt Ürümqi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang in China.

Die Qattara-Senke befindet sich in der libyschen Wüste im nordwestlichen Niemandsland Ägyptens, rund 360 Kilometer Luftlinie von Kairo entfernt und deren 150 vom Mittelmeer. Die Salzpfanne ist der zweittiefste Punkt Afrikas.

In Kasachstan befindet sich die Karagije-Senke auf einer Halbinsel im Osten des Landes am Kaspischen Meer.

7. Danakil-Senke (-125) bild: shutterstock

Mit Äthiopien schafft es ein drittes afrikanisches Land in die Liste mit den tiefsten Orten pro Land. Das Gebiet wird oft auch als Danakil-Wüste bezeichnet und liegt auf drei verschiedenen tektonischen Platten. Die Gegend gilt als gefährlichste und schädlichste der Welt, weil überall giftige Gase austreten können und diverse Vulkane immer wieder eruptieren.

8. Laguna del Carbón (-105m) bild: instagram/sibayupurnomo

Auch Südamerika schafft es noch auf die Liste. Die Laguna del Carbón im Süden Argentiniens ist der tiefstgelegene Ort des amerikanischen Kontinents.

9. Badwater Basin (-85m) bild: shutterstock

Wohl nach dem Toten Meer der bekannteste Ort dieser Liste: Das Badwater Basin im Death Valley (USA). Der tiefste Punkt Nordamerikas ist ein Überbleibsel des vorzeitlichen Lake Manly. Der Name («schlechtes Wasser») kommt daher, weil Salz das Wasser ungeniessbar macht. Übrigens: Der tatsächlich tiefste Punkt in der Senke verändert sich immer wieder. Aktuell liegt das Badwater Basin nicht an der tiefsten Stelle.

10. Vpadina Akchanaya (-81m) bild: shutterstock

Das letzte Land in unserer Top-10-Liste ist Turkmenistan. 81 Meter unter dem Meeresspiegel liegt Vpadina Akchanaya in der Karakum Wüste. Der Ort ist wenig bekannt, weshalb es auch nur wenige Bilder davon gibt. Rund 80 Kilometer davon entfernt liegt aber der Krater von Derweze, auch bekannt als Tor zur Hölle (Bild). Entstanden ist dieser 1971 bei der Suche nach Gas. Damals fing der Krater auch Feuer. Heute ist er dadurch einer der touristischen Highlights des asiatischen Landes.

Länder mit den höchsten tiefsten Punkten

Lesotho: 1400m Ruanda: 950m Andorra: 840m Burundi: 772m Uganda: 621m Mongolei: 518m Botswana: 513m Kirgistan: 435m Liechtenstein: 430m Armenien: 400m

Ebenfalls einen höheren tiefsten Punkt als die Schweiz (Lago Maggiore, 193m) haben: 11. Südsudan (350m), 12. Zentralafrikanische Republik (335m), 13. Sambia (329m), 14. Tadschikistan (300m), 15. Kosovo (297m), 16. Afghanistan (258m), 17. Niger und Burkina Faso (je 200m).

Verkehrte Welt in der Wüste Nevadas Video: srf

Die schönsten Orte der Welt

Abonniere unseren Newsletter