Vietnam hat am Sonntag 737 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert – so viele Tote binnen eines Tages hat es in dem Land noch nie seit Beginn der Pandemie gegeben. Diese Zahl teilte das Gesundheitsministerium mit. Zugleich wurden am Sonntag trotz landesweit strikter Massnahmen 11'214 Neuinfektionen gemeldet.



Dieser Tageswert blieb knapp unter dem Rekord von 11'321, der am Samstag in dem kommunistischen Land in Südostasien erreicht wurde. Landesweit stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 8277.

Am schlimmsten betroffen ist Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden des Landes. In der grössten Stadt mit ihren knapp neun Millionen Einwohnenden starben seit Pandemiebeginn 6538 Menschen, fast 176'000 steckten sich an. Dort gelten strenge Einschränkungen, die jetzt verlängert wurden. Bis 15. September sollen die Menschen ihre Häuser nur noch verlassen, wenn es absolut notwendig ist. Ministerpräsident Pham Minh Chinh ordnete am Sonntag Coronatests für alle Einwohnende der Stadt an. Zudem schickte er Soldatinnen und Soldaten, die dort Essen verteilen sollen. (sda/dpa)