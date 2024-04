Schweizer Vorkämpferin gegen Korruption bei Autounfall in Nairobi gestorben

Gretta Fenner, die Direktorin des Basel Institute on Governance, ist tot. Die Vorkämpferin gegen internationale Korruption kam am vergangenen Sonntag bei einem Autounfall in Nairobi ums Leben.

Gretta Fenner. Bild: pd

Die Familienangehörigen bestätigten in den sozialen Medien den Todesfall. Fenner sei eine ausserordentliche Kraft für den Wandel im Kampf gegen Korruption gewesen – sowohl persönlich als auch durch das Institut, hiess es. Dieses habe sie mit viel Leidenschaft aufgebaut.

Die 1975 geborene Fenner war geschäftsführende Direktorin des Basel Institute on Governance und Direktorin des Internationalen Zentrums für Vermögensrückführung. Sie leitete die Organisation in den Jahren 2005 bis 2008 und in den Jahren von 2011 bis April 2024. (saw/sda)