Der Anti-Folter-Ausschuss der Uno hat am Dienstag in Genf die Schweiz wegen der Strafen für Folter als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen kritisiert. Diese seien in der Schweiz zu niedrig. (sda)

Das UNO-Hauptquartier in Genf.

Das UNO-Hauptquartier in Genf. Bild: E+/gettyimages

