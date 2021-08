#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

02.08. Aktueller Stand sind 719 684 laborbestätigte Fälle, 2019 mehr als am Freitag. Gemeldete Tests: 63 142 in den letzten 72 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 23.07.2021: 1,07 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/d3VJsvH8uX — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) August 2, 2021

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb von 72 Stundengemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG drei neue Todesfälle und 24 Spitaleinweisungen.Vor Wochenfrist hatte das BAG übers Wochenende 1746 neue bestätigte Fälle, fünf neue Todesfälle und 24 Spitaleinweisungen registriert.Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 115,04 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 23. Juli bei 1,07.Insgesamt wurden bis am Sonntagnachmittag 8'839'325 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Damit wurden 9'023'209 Dosen verabreicht.Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zur Zeit 67,6 Prozent. 4,7 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten belegt.Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 9'116'277 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 719'684 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.(sda)