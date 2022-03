Der Kanton Bern hat am Mittwoch etwas weniger Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Berner Spitälern gemeldet als eine Woche zuvor, nämlich 228 gegenüber 236 in der Vorwoche. Hingegen erreicht die Zahl der Neuansteckungen fast wieder das Niveau auf dem Höhepunkt der fünften Welle Ende Januar/Anfang Februar.



4259 neue Corona-Fälle vermeldete der Kanton Bern am Mittwoch auf seiner Corona-Internetseite - 1075 mehr als vor einer Woche. Der Siebentagesschnitt der vergangenen Woche beträgt 3180 gegenüber 2438 in der Vorwoche - eine Steigerung um fast einen Drittel.



Mehr als 4000 Fälle an einem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag vermeldete der Kanton Bern letztmals am 4. Februar. An Montagen vermelden die Behörden jeweils die neuen Fallzahlen von drei Tagen, was höhere Zahlen ergibt.



Von den 228 Covid-19-Patientinnen und -patienten, die sich derzeit in Berner Spitälern befinden, liegen 212 auf einer normalen Bettenstation. 16 brauchen Intensivpflege. Jeweils am Mittwoch aktualisiert der Kanton Bern die Zahl der Covid-19-Patienten in Berner Spitälern.



Die Auslastung der Berner Intensivpflegebetten betrug am Dienstag laut Zahlen des Bundes etwas über 70 Prozent. (sda)