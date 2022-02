Ende April wird das kantonale Testcenter in Muttenz BL geschlossen. Das Impfzentrum folgt spätestens Ende Juni. Dies hat der kantonale Krisenstab am Donnerstag mitgeteilt.



Begründet wird die Schliessung damit, dass die Nachfrage nach Impfungen deutlich zurückgegangen sei. Das Impfzentrum in Muttenz wird bis zur Schliessung nur noch reduziert betrieben. Das Impfzentrum in Laufen wird am kommenden Freitag das letzte Mal offen haben.



Weiterhin einsatzbereit bleiben die mobilen Impfteams, falls in den kommenden Monaten weitere Impfungen, allen voran in den Alters- und Pflegeheimen, nötig werden sollten.



Neben der Schliessung des kantonalen Testcenters in Muttenz per 30. April soll das Breite Testen in Baselland runtergefahren werden. So werden die Massentests an Schulen nur noch bis zum 31. März weitergeführt. Das breite Testen in Gesundheitsinstitutionen werde nur so lange weitergeführt, wie der Bund die Finanzierung sichere, heisst es weiter in der Mitteilung.



Auch beim Contact Tracing führen die sinkenden Fallzahlen zu Anpassungen. Dieses wird nur noch mit reduzierten Kapazitäten weitergeführt. (sda)