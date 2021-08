Wer sich im Kanton Zug in einer Apotheke gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann dies künftig auch ohne Anmeldung tun: Neun Apotheken heissen am Freitagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr auch Kurzentschlossene willkommen, wie der Verband Zuger Apotheken und die Gesundheitsdirektion am Dienstag mitteilten.



Die Apotheken in Zug, Baar, Cham, Rotkreuz und Steinhausen wollten mit dem «Walk-In»-Angebot einen Beitrag dazu leisten, dass die Impfquote im Kanton Zug erhöht werden könne, hiess es in der Mitteilung. Das Potential sei noch gross.

Wer sich nicht am Freitagnachmittag in einer Apotheken impfen lassen kann, kann bei diesen einen Impftermin vereinbaren. Das kantonale Impfzentrum in Baar ist an sieben Tagen die Woche für alle Impfwilligen mit und ohne Anmeldung von 11 bis 19 Uhr geöffnet.



Eine positive Bilanz zum spontanen Impfen zog am Dienstag der Kanton Uri. Während des Festivals Alpentöne waren im Zeughaus Altdorf vom Donnerstag bis Samstag jeweils nachmittags während vier Stunden Impfungen ohne Anmeldung möglich. 168 Personen hätten das Angebot zur Erstimpfung genutzt, teilte der Sonderstab Covid-19 mit. Damit habe sich im Schnitt alle vier Minuten jemand impfen lassen. (sda)