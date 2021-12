Die Homeoffice-Pflicht solle wenn überhaupt, massvoll und zeitlich klar beschränkt umgesetzt werden, schreibt Travailsuisse. Die individuelle Lage der Angestellten müsse «grosszügig berücksichtigt werden» . Nur die Hälfte aller Angestellten könnten zuhause arbeiten. Bei allen anderen müssten Schutzkonzepte strikte angewendet werden. 2G- oder 3G-Regeln am Arbeitsplatz lehnt Travailsuisse ab. Der Verband begrüsst es daher, dass diese Vorschriften für den Bundesrat keine Option seien. Travailsuisse begrüsst zunächst die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante mit 2G-Regel plus Masken- und Sitzpflicht. (sda)

Wegen der fehlenden Erfahrungen mit 2G sei noch unklar, ob 2G+, mit Covid Test, eine Option für die nächsten Wochen sei. Dafür müsse man das anstehende Wochenende abwarten. 2G+ sei allerdings ohnehin nur dann eine Option, wenn die Covid-Tests bei asymptomatischen Menschen wieder kostenlos sind. Gerade für junge Menschen sei ein Grund, sich impfen zu lassen, dass sie dadurch wieder ein Stück Normalität zurückzuerhalten. «Hiess es doch noch im Sommer, lass dich impfen, um wieder gemeinsam zu tanzen.» Nun träfen aber die vorgeschlagenen Massnahmen auch die Geimpften in der Schweiz, so die Kommission. (sda)

Diese setzt auf eine 2G-Regel plus Masken- und Sitzpflicht. Economiesuisse fordert aber, die Massnahmen bis 9. Januar und die Lage dann neu zu beurteilen . Nicht nachvollziehbar sei aus Sicht der Betriebe, dass der Bundesrat auf seinen Entscheid von vergangener Woche, auf repetitive Tests zu verzichten, nicht zurückgekommen sei. Die Wirtschaft übernehme bereits Verantwortung, schrieb Economiesuisse. Es wäre in den Augen des Verbandes zielführender, den Unternehmen Spielraum zuzugestehen, damit sie im Rahmen ihrer bestehenden Schutzkonzepte eine 2G-Regelung einführen können. Unternehmen hätten Interesse daran, Angestellte und Kundschaft so gut wie möglich zu schützen, schrieb Economiesuisse. (sda)

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse bedauert es in einer Mitteilung, das «langes Zögern» bei Auffrischimpfungen und der Verzicht auf flächendeckende Tests in Schulen zu der nun eingetretenen Situation beigetragen haben. Er bevorzugt die weniger einschneidende Variante, die der Bundesrat vorschlägt.

Für die vier ausfallenden Schultage vor Weihnachten stellen die Schulen ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot sicher, wie der Aargauer Regierungsrat am Freitagabend mitteilte. In den Schulen würden die Fallzahlen stark ansteigen. Die Kantonsregierung beschloss deshalb an einer ausserordentlichen Sitzung weitere Schutzmassnahmen für diesen Bereich. Derzeit befinden sich laut der Mitteilung über 46 Schulklassen in Quarantäne. Der Regierungsrat empfiehlt den Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Primarklasse ab sofort, wenn möglich eine Schutzmaske zu tragen. Weiterhin gültig bleibt die Maskentragpflicht für die Schüler ab der 5. Klasse. In der Mitteilung weist die Regierung darauf hin, dass wegen «rekordhoher Infektionszahlen» eine Überlastung des Gesundheitswesen drohe. Teilweise hätten Patientinnen und Patienten in ausserkantonale Spitäler verlegt werden müssen. (sda)

Der Kanton Aargau reagiert auf die «stark eskalierende Corona-Krise». Die Kantonsregierung hat die vorzeitige Schliessung der Schulen am kommenden Freitag beschlossen. Ab Schulstart nach den Weihnachtsferien am 10. Januar gilt auch für die Unterstufe der Primarschule eine Maskentragpflicht.

Die Omikron-Variante war zuerst in Südafrika entdeckt worden und breitet sich besonders schnell aus. Putin hatte zweimal innerhalb einer Woche mit seinem südafrikanischen Kollegen Cyril Ramaphosa telefoniert. Es sei vereinbart worden, die Kräfte im Kampf gegen die Pandemie zu bündeln, teilte der Kreml in Moskau mit. Russland selbst hat nach Behördenangaben bisher lediglich zwei Patienten mit dem Virenstamm. Sie waren aus Südafrika eingereist. Staatschef Ramaphosa hatte vorgeschlagen, dass Wissenschaftler der Staatenorganisation Brics – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – gemeinsam die neue Variante untersuchen sollten. (sda/dpa)

Im Kampf gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron hat Russlands Präsident Wladimir Putin ein Flugzeug mit Ärzten und medizinischer Ausrüstung nach Südafrika geschickt. Die Iljuschin Il-76 des Zivilschutzministeriums brachte ein mobiles Labor, Epidemiologen und Virologen sowie Experten des Gesundheitsministeriums in das Land, wie die Behörden in Moskau am Freitag mitteilten. Auch Zivilschutz-Experten seien an Bord, hiess es.

Die Skepsis gegenüber der Impfung ist in der SVP-Wählerschaft am grössten. Zahlreiche Parlamentarier der grössten Partei des Landes sparen nicht mit Kritik an der Impfkampagne, dem Covid-Gesetz oder der Zertifikatsregelung des Bundesrats. Nun aber sorgt ausgerechnet Albert Rösti mit einem flammenden Appell für Aufsehen. Der ehemalige Parteipräsident wirbt in der SRF «Arena» am Freitagabend für das Impfen. «Ich will alle aufrufen, sich jetzt impfen zu lassen», so der 54-jährige Agronom. Und weiter: «Alle, die das Gefühl haben, ein politisches Signal zu senden, indem sie sich nicht impfen lassen: Das ist falsch.» Der SVP-Nationalrat erklärt, dass die Impfung der einzige Weg aus der Coronakrise sei. «Schützt euch, schützt euer Umfeld. Darum bitte: Geht diese Impfung machen. Ich sage das als Albert Rösti, der selbst geimpft ist.» Rösti warnt: Einen weiteren Lockdown dürfe es nicht mehr geben. Verhindern lasse sich das, wenn mehr Personen in der Schweiz geimpft wären. «Das hilft uns aus dieser Pandemie raus, ohne dass wir solche Einschränkungen haben.» (chmedia)

In Österreich sind erneut zahlreiche Menschen gegen die Corona-Massnahmen auf die Strasse gegangen. Rund 15'000 Menschen kamen nach Angaben der Polizei bei einer Kundgebung am Samstag auf dem Wiener Heldenplatz zusammen. Am anschliessenden Protestmarsch nahmen nach Angaben der Behörden insgesamt rund 44'000 Menschen teil. Der Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, rief bei der Kundgebung zu Widerstand gegen den ab Februar geplanten Impfzwang auf. Diese Massnahme wie auch der zeitlich unbegrenzte Lockdown für Ungeimpfte seien ein «Anschlag auf die Menschlichkeit». «Diese Regierung handelt sadistisch», sagte der Rechtspopulist vor seinen Anhängern. Die Regierung plant mit Unterstützung von vier der fünf Parlamentsparteien eine Impfpflicht als Vorbereitung gegen weitere Corona-Wellen. Es drohen hohe Strafen für Impfverweigerer. In den vergangenen Wochen war es bereits mehrfach in Wien zu grossen Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung gekommen. An den Protesten nahmen jeweils mehr als 40'000 Menschen teil. (sda/dpa)

Die niederländische Finanzpolizei hat einen Mann festgenommen, der im Internet die Lieferung von Coronaviren zur Selbstinfektion angeboten haben soll. Der Tatverdächtige stehe in Verbindung mit einer entsprechenden Homepage, die inzwischen abgeschaltet worden sei, berichtete die Einheit für Betrugsbekämpfung des Finanzministeriums (FIOD) in Den Haag. Für 33,50 Euro sie dort die Zustellung eines sogenannten Coronakits per Post angeboten worden, berichtete die Zeitung «De Telegraaf» am Samstag. Angeblich soll es ein Röhrchen mit einer Viren-Flüssigkeit sowie einen Selbsttest enthalten haben. Die Anbieter versprachen demnach, dass die Viren nicht älter als drei Monate seien und Käufer damit «sicher sein können, dass auch die letzten Mutationen und Varianten mit dabei sind». Potenziellen Käufern wurde laut FIOD versprochen, dass sie sich nach Selbstinfektion und überstandener Erkrankung bei den Gesundheitsbehörden eine Bescheinigung für Genesene gemäss der 2G-Regel ausstellen lassen könnten. Der Verdächtige sei inzwischen wieder auf freiem Fuss. «Die weiteren Ermittlungen müssen zeigen, ob er etwas verkauft hat und wenn ja wie viel und ob das überhaupt wirkt», sagte ein FIOD-Sprecher der Nachrichtenagentur ANP. Die Behörde für Gesundheitsfürsorge warnte vor Selbstinfektionen: «Wer sich gezielt selbst ansteckt, bringt schuldhaft die öffentliche Gesundheit in Gefahr» , erklärte eine Sprecherin. (sda/dpa)

Bis in der Schweiz Kinder im Primarschulalter gegen das Coronavirus geimpft werden können, dürfte es nur noch Tage dauern. Die Impfkommission und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wollen ihre Impfempfehlung demnächst ausgeben. Das kündigte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), im Schweizer Radio und Fernsehen SRF an. In einem am Samstag online aufgeschalteten Video sagte Berger, die Ekif und das BAG würden die Impfempfehlung kommende Woche anpassen. Die Ekif begrüsse den Entscheid von Swissmedic, einen Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zuzulassen, sagte Berger. Swissmedic hatte am Freitagabend bekanntgegeben, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen wird. Die Impfung sei sicher und wirksam. Gemäss einer Zulassungsstudie mit über 1500 Teilnehmenden verhindere der Impfstoff bei Kindern schwere Covid-Erkrankungen «praktisch vollständig», teilte Swissmedic mit. Nebenwirkungen seien tendenziell eher seltener als bei Jugendlichen und Erwachsenen. (sda)

Etwa zehn Pro-Tibet-Aktivistinnen und -Aktivisten haben am Samstag in Lausanne gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele in Peking demonstriert. Am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ketteten sich mehrere Personen an, bis die Polizei eingriff.

Fünf Personen ketteten sich im Inneren des Gebäudes, in der Eingangsschleuse, an. Zwei weitere taten dasselbe vor dem Gebäude, indem sie sich an den olympischen Ringen festbanden.