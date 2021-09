Das Angebot, sich am Freitagnachmittag in Zuger Apotheken gegen das Coronavirus ohne Anmeldung impfen lassen zu können, stösst auf grosse Nachfrage. Der Kanton hat deshalb entschieden, das Angebot auszubauen: Neu bietet auch eine Apotheke im Ägerital Spontanimpfungen an.



An den ersten drei Freitagen seien insgesamt knapp 450 Impfungen verabreicht worden, teilte die Zuger Gesundheitsdirektion am Donnerstag mit. Seit dem 20. August bieten neun Apotheken in Cham, Rotkreuz, Zug, Baar und Steinhausen an Freitagnachmittagen zwischen 14 und 18 Uhr «Walk-In»-Impfungen an. Ab sofort nun auch eine zehnte in Unterägeri.

Bild: keystone

Wer sich nicht am Freitagnachmittag in einer Apotheken impfen lassen kann, kann bei diesen auch einen Impftermin vereinbaren. Zudem ist das kantonale Impfzentrum in Baar an sieben Tagen die Woche für alle Impfwilligen mit und ohne Anmeldung von 11 bis 19 Uhr geöffnet. (sda)