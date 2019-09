Klimaschützer (mit Verbindungen nach Zürich) wollten Heathrow lahmlegen – verhaftet

Schweiz

Klimaschützer (mit Verbindungen nach Zürich) wollten Heathrow lahmlegen



Klimaschützer sind am Freitag am Londoner Flughafen Heathrow mit dem Versuch gescheitert, den Flugbetrieb durch Drohnen zu stören. Es gebe keine Beeinträchtigungen, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit.

Die Klimaschutz-Gruppe «Heathrow Pause» wollte nach eigenen Angaben mit der Aktion die britische Regierung zu mehr Anstrengungen für die Reduzierung von Treibhausgasen veranlassen.

Die Gruppe erklärte, die Behörden hätten den Drohnenflug mit Störsendern verhindert. Die Polizei nahm am Flughafen zwei Männer fest. Bereits am Donnerstag hatte es fünf Festnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Aktion gegeben. Vergangenen Dezember hatten Drohnenflüge am anderen Londoner Flughafen Gatwick zu Chaos geführt.

Grüne Limmat in Zürich

Zwischen der Gruppe «Heathrow Pause» und der Gruppe «Extinction Rebellion Zürich», die diese Woche die Limmat knallgrün gefärbt hatte, gibt es offenbar eine Verbindung, wie der Blick schreibt. Einer der Festgenommenen ist Mitbegründer der Zürcher Gruppe. (aeg/sda/reu)

