Ab heute Montag werden im Kanton Schwyz die ersten Covid-Zertifikate ausgehändigt. Auch Obwalden legt nun los.



Das Ausstellen der Zertifikate für genesene, geimpfte und getestete Personen erfolge in unterschiedlichen Prozessen, teilte das Schwyzer Departement des Innern am Montag mit.



So können Personen mit einem positivem PCR-Test das Zertifikat über ein Online-Formular beantragen. Die Auslieferung des Zertifikats per Post beansprucht rund eine Woche.



Ab dieser Woche werden die Zertifikate für vollständig geimpfte Personen direkt nach der letzten Impfung im Impfzentrum, in der Apotheke oder in einer Arztpraxis abgegeben. Personen, welche bereits vorher vollständig geimpft worden sind, werden per SMS oder in Ausnahmefällen per Briefpost bis Ende Juni 2021 angeschrieben.



Zudem besteht die Möglichkeit, ab Ende Juni ein Zertifikat nach einem negativen PCR-Test direkt auf die Covid-Zertifikat-App zu laden. Bei Antigen-Schnelltests können Testinstitutionen ebenfalls ab Ende Juni das entsprechende Zertifikat direkt vor Ort ausstellen.



In Obwalden erhalten Personen, die bis am 18. Juni vollständig geimpft wurden, in den nächsten Tagen einen Brief mit dem entsprechenden QR-Code, um das Zertifikat herunterzuladen, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Jene, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geimpft wurden, erhalten die Bestätigung nach der zweiten Impfung.



Wer eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat, kann das Webformular des Bundes ausfüllen und ein Zertifikat beantragen. Und ab sofort erhalten auch alle Personen nach einem negativen PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest das Covid-Zertifikat direkt durch die Testinstitutionen ausgestellt. (sda)